İmam Hatiplilere yönelik sözleri başına iş açmıştı! Ünlü şarkıcı Gülşen'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Son dakika...İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameye göre 3 yıl hapsi istenen ünlü şarkıcı Gülşen, 21 Ekim tarihinde hakim karşısına çıkacak.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika... Ünlü şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu, Nisan ayında çıktığı bir konserde, İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" ifadelerini kullanmış, söz konusu video sosyal medyada gündem olmuştu.

GÖZALTINA ALINDI, ÇIKARILDIĞI MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLANDI

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü şarkıcı hakkında TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan Gülşen Çolakoğlu adliyeye sevk edilmiş, nöbetçi sulh ceza hakimliğince 25 Ağustos Perşembe günü tutuklanmıştı.

İmam Hatiplilere yönelik sözleri başına iş açmıştı! Ünlü şarkıcı Gülşen'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

ŞARTLI TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Avukatlarının tutukluluk haline yaptığı itirazı değerlendiren nöbetçi İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, 29 Ağustos Pazartesi günü Çolakoğlu'nun "konutu terk etmeme" şartıyla tahliyesine karar vermişti.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAĞI TARİH BELLİ OLDU

Hazırlanan iddianamede "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen ünlü şarkıcının hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Şarkıcı 21 Ekim Çarşamba günü hakim karşısına çıkacak.

İDDİANAMEDEN DETAYLAR

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde hüküm altına alınan "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunun düzenleniş şekline yer verilen iddianamede, ilgili maddeyle halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimsenin kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde cezalandırılabileceğinin hüküm altına alındığı kaydedildi.

İmam Hatiplilere yönelik sözleri başına iş açmıştı! Ünlü şarkıcı Gülşen'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

İddianamede, şu tespitlere yer verildi:

"Şüphelinin sarf etmiş olduğu söz ve beyanların irdelenmesinde halkın, toplumun bir bütününü ifade ettiği ve bu halde toplumun içinde bulunduğu birlik ile beraberlik içeren ortak değer yargılarının olması hilafına, kin ve düşmanca duygular beslemeye sevk edilerek halkın sosyal sınıf bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edildiği, ayrımcılığa maruz bırakıldığı, şüphelinin söz ve beyanlarının kışkırtıcı, düşmanca tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler içerdiği anlaşılmıştır."

Sarf edilen beyanların toplumun gelişmesine katkı sağlamaktan uzak, salt halkı kin ve düşmanlığa sevk edici, ayrıştırıcı ve muayyen özelliklere sahip, bir kesimini diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu kaydedilen iddianamede, şüphelinin beyanlarının halkı kışkırttığı, tahrik içerikli olduğu, bu tahrikin halkı birbirine karşı düşmanlık uyandırmaya, kin beslenmesine ve toplumu oluşturan bireyler arasında kitlesel düşmanlık uyandırmaya elverişli olduğu ifade edildi.

Suçu oluşturan söz ve beyanların umuma açık bir yerde sarf edildiği ve daha sonra bu konuşmaya ilişkin videonun sosyal medya ile basın yayın organlarında yayımlanmasının akabinde fiilin tahrik edilenler tarafından algılandığı anda suçun tamamlandığı belirtilen iddianamede, şunlar bildirildi:

"Video Çözümleme ve Açık Kaynak Araştırma Raporu'nda belirtildiği üzere soruşturmaya konu söz ve beyanları içeren videonun birçok hesap ve grup tarafından olumsuz yorumlar ile birçok defa paylaşılarak sosyal medyada gündeme geldiği ve ayrıca kendileri veya yakınları imam hatip lisesi mezunu olan ya da soruşturma konusu tahrik içeren sözlerden dolayı şikayetçi olduklarını beyan eden birçok müşteki tarafından verilen şikayet dilekçeleri ile şikayette bulunulduğu da dikkate alınmıştır. Soruşturmaya konu söz ve beyanların halkın bir kesimi nezdinde tahrik konusu olup, tahrik edilenler nazarında endişe yaratacak şekilde bir etki oluşturarak kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı anlaşılmıştır."

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