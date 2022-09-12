Son dakika | İmam Hatipliler hakkındaki sözleri tepki çekmişti: Şarkıcı Gülşen hakkında verilen ev hapsi cezası kaldırıldı

Son dakika... İmam Hatip liselilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında iddianame hazırlanan ünlü şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu hakkında verilen ev hapsi cezası avukatlarının yaptığı itiraz üzerine mahkeme tarafından kaldırıldı

Rukiye Karapunar
Haberler, Son Dakika Haber
YAYINLAMA
Google News

Ünlü şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu, Nisan ayında sahne aldığı bir konserde kullandığı, " İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" ifadelerini kullanmıştı. Söz konusu video sosyal medyada gündem olmuştu.

GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANMIŞTI

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü şarkıcı hakkında TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Son dakika | İmam Hatipliler hakkındaki sözleri tepki çekmişti: Şarkıcı Gülşen hakkında verilen ev hapsi cezası kaldırıldı

Gözaltına alınan Gülşen Çolakoğlu adliyeye sevk edilmiş, nöbetçi sulh ceza hakimliğince 25 Ağustos Perşembe günü tutuklanmıştı.

ŞARTLI TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Avukatlarının tutukluluk haline yaptığı itirazı değerlendiren nöbetçi İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, 29 Ağustos Pazartesi günü Çolakoğlu'nun "konutu terk etmeme" şartıyla tahliyesine karar vermişti.

EV HAPSİ CEZASI KALDIRILDI

Avukatlarının yeniden itirazı üzerine ünlü şarkıcı hakkında verilen ev hapsi kararı mahkeme tarafından kaldırıldı.

Son dakika | İmam Hatipliler hakkındaki sözleri tepki çekmişti: Şarkıcı Gülşen hakkında verilen ev hapsi cezası kaldırıldı

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAĞI TARİH BELLİ OLDU

Hazırlanan iddianamede "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen ünlü şarkıcının hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Şarkıcı 21 Ekim Çarşamba günü hakim karşısına çıkacak.

Son dakika | İmam Hatipliler hakkındaki sözleri tepki çekmişti: Şarkıcı Gülşen hakkında verilen ev hapsi cezası kaldırıldı

İDDİANAMEDEN DETAYLAR

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde hüküm altına alınan "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunun düzenleniş şekline yer verilen iddianamede, ilgili maddeyle halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimsenin kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde cezalandırılabileceğinin hüküm altına alındığı kaydedildi.

SON DAKİKA! Şarkıcı Gülşen hakkında verilen ev hapsi cezası kaldırıldı

İddianamede, şu tespitlere yer verildi:

"Şüphelinin sarf etmiş olduğu söz ve beyanların irdelenmesinde halkın, toplumun bir bütününü ifade ettiği ve bu halde toplumun içinde bulunduğu birlik ile beraberlik içeren ortak değer yargılarının olması hilafına, kin ve düşmanca duygular beslemeye sevk edilerek halkın sosyal sınıf bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edildiği, ayrımcılığa maruz bırakıldığı, şüphelinin söz ve beyanlarının kışkırtıcı, düşmanca tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler içerdiği anlaşılmıştır."

Sarf edilen beyanların toplumun gelişmesine katkı sağlamaktan uzak, salt halkı kin ve düşmanlığa sevk edici, ayrıştırıcı ve muayyen özelliklere sahip, bir kesimini diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu kaydedilen iddianamede, şüphelinin beyanlarının halkı kışkırttığı, tahrik içerikli olduğu, bu tahrikin halkı birbirine karşı düşmanlık uyandırmaya, kin beslenmesine ve toplumu oluşturan bireyler arasında kitlesel düşmanlık uyandırmaya elverişli olduğu ifade edildi.

Suçu oluşturan söz ve beyanların umuma açık bir yerde sarf edildiği ve daha sonra bu konuşmaya ilişkin videonun sosyal medya ile basın yayın organlarında yayımlanmasının akabinde fiilin tahrik edilenler tarafından algılandığı anda suçun tamamlandığı belirtilen iddianamede, şunlar bildirildi:

"Video Çözümleme ve Açık Kaynak Araştırma Raporu'nda belirtildiği üzere soruşturmaya konu söz ve beyanları içeren videonun birçok hesap ve grup tarafından olumsuz yorumlar ile birçok defa paylaşılarak sosyal medyada gündeme geldiği ve ayrıca kendileri veya yakınları imam hatip lisesi mezunu olan ya da soruşturma konusu tahrik içeren sözlerden dolayı şikayetçi olduklarını beyan eden birçok müşteki tarafından verilen şikayet dilekçeleri ile şikayette bulunulduğu da dikkate alınmıştır. Soruşturmaya konu söz ve beyanların halkın bir kesimi nezdinde tahrik konusu olup, tahrik edilenler nazarında endişe yaratacak şekilde bir etki oluşturarak kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı anlaşılmıştır."

0
1
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Abdurrahman Dilipak: "Kola yerine idrarınızı için"
Abdurrahman Dilipak: "Kola yerine idrarınızı için"
İstanbul'da 3+1 sıfır ultra lüks daire 735 bin TL! 135 metrekare evi gören inanamıyor, elinizi çabuk tutun bu fırsat kaçmaz!
İstanbul'da 3+1 sıfır ultra lüks daire 735 bin TL! 135 metrekare evi gören inanamıyor, elinizi çabuk tutun bu fırsat kaçmaz!
Son Dakika! TÜİK rakamları açıkladı! İşsizlikte düşüş devam ediyor! İşsiz gençlerin oranı azaldı
Son Dakika! TÜİK rakamları açıkladı! İşsizlikte düşüş devam ediyor! İşsiz gençlerin oranı azaldı
Jandarma uzman çavuş başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak 2022? Jandarma uzman erbaş başvuru şartları ne, kimler başvurabilir, nasıl başvurulur?
Jandarma uzman çavuş başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak 2022? Jandarma uzman erbaş başvuru şartları ne, kimler başvurabilir, nasıl başvurulur?
Abdurrahman Dilipak: "Kola yerine idrarınızı için"
Abdurrahman Dilipak: "Kola yerine idrarınızı için"
AFAD'dan sarı kodlu uyarı! Bu 6 ildeyseniz dikkat edin: Çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor!
AFAD'dan sarı kodlu uyarı! Bu 6 ildeyseniz dikkat edin: Çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor!
İstanbul'da 3+1 sıfır ultra lüks daire 735 bin TL! 135 metrekare evi gören inanamıyor, elinizi çabuk tutun bu fırsat kaçmaz!
İstanbul'da 3+1 sıfır ultra lüks daire 735 bin TL! 135 metrekare evi gören inanamıyor, elinizi çabuk tutun bu fırsat kaçmaz!
Yaşanmayan olayları yaşamış olduğuna inanma, beyinde anı kurgulama rahatsızlığı: Sahte Anı Sendromu
Yaşanmayan olayları yaşamış olduğuna inanma, beyinde anı kurgulama rahatsızlığı: Sahte Anı Sendromu
Kişinin başarılarını görmezden gelip her şeyin şans işi olduğu düşünmesi durumu: Imposter Sendromu
Kişinin başarılarını görmezden gelip her şeyin şans işi olduğu düşünmesi durumu: Imposter Sendromu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'nda konuştu, gençlere seslendi: Size tarihinizi unutturmaya çalışanlara kulak asmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'nda konuştu, gençlere seslendi: Size tarihinizi unutturmaya çalışanlara kulak asmayın
Son Dakika! TÜİK rakamları açıkladı! İşsizlikte düşüş devam ediyor! İşsiz gençlerin oranı azaldı
Son Dakika! TÜİK rakamları açıkladı! İşsizlikte düşüş devam ediyor! İşsiz gençlerin oranı azaldı