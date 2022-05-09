İmamoğlu'nun gezisine katılmasını istediği Selvi'den olay yanıt: "Normalde giderim, ama böyle yaptığı için gitmem"

Ramazan Bayramı'nda Rize ve Trabzon'da vatandaşlarla buluşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisini takip eden gazetecilerle fotoğraf çektirmişti. Fotoğrafta gazeteci Nagehan Alçı'nın yer alması üzerine eleştirilen Ekrem İmamoğlu," Bugün Nagehan Hanım gelmiştir, yarın örneğin Abdülkadir Selvi'yi davet etmek istiyorum. Çünkü beni, iki yıldır bir görevli gibi Genel Başkanımla kavga ettirme çabasında bir insan. Gelsin bakalım ben öyle biri miyim? Nasıl biriyim? Tanısın, anlasın." ifadelerini kullanmıştı.

"SANKİ KILIÇDAROĞLU İLE ABİ-KARDEŞ GİBİLER AMA BEN ARALARINI AÇIYORUM"

İmamoğlu'nun davetine kaleme aldığı köşe yazısında yanıt veren Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi çarpıcı ifadeler kullandı. İmamoğlu'nun kendisi için kullandığı “Çünkü beni, iki yıldır bir görevli gibi Genel Başkan’ımla kavga ettirme çabasında bir insan” sözlerini değerlendiren Selvi," Sanki Kılıçdaroğlu ile abi-kardeş gibiler ama ben aralarını açıyorum. Hatta öyle ki Kılıçdaroğlu, 'Gel bakalım Ekrem, cumhurbaşkanı adayısın' diyor. İmamoğlu ise 'Olur mu efendim. Sizin aday olduğunuz yerde ben aday olmam. Cumhurbaşkanı adaylığı sizin hakkınız' diye karşılık veriyor. Aranız o kadar iyi de, Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olmak isterken Rize’de cumhurbaşkanlığı adaylığı seferine niye çıktınız?" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU DAVET EDERSE GEZİSİNE GİDER Mİ?

İmamoğlu'nun davet etmesi durumunda geziye katılıp katılmayacağına ilişkin kararını açıklayan Selvi şunları yazdı:

"İmamoğlu beni gezisine davet edemez mi? Eder. Normalde ben gider miyim? Giderim. Ama İmamoğlu’nun içine girdiği tartışmalı durumdan kurtulmak için benim adımı kullanması hiç şık olmadı. Normalde giderim. Ama böyle yaptığı için gitmem. Şimdiye kadar Özal’ı, Demirel’i, Erbakan’ı, Türkeş’i, Çiller’i, Yılmaz’ı, Ecevit’i, Gül’ü, Erdoğan’ı takip ettim. Kılıçdaroğlu’nun gezilerine katıldım. Ama bu olayda bir siyasi çekişmenin öznesi olmak istemedim. İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı mücadelesine malzeme olmaya niyetim yok. O nedenle İmamoğlu davet ederse kabul etmeyeceğim. Gazetem Hürriyet bana her türlü imkânı sunuyor. Cumhurbaşkanı seçimindeki önemli siyasi figürlerden biri olduğu için İmamoğlu’nu izlerim, yazarım, yorumlarım. Doğrusuna doğru derim, yanlışını eleştiririm. Çünkü bu benim görevim. "

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