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İmran isminin anlamı nedir, İmran ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

İmran isminin anlamı; Kur'an-ı Kerim'in bir suresi olarak bilinmektedir. Bu içeriğimizde İmran isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, İmran isminin Kuran’da geçip geçmediği, isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

İmran isminin anlamı nedir, İmran ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar İmran isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "İmran ismi ne demek, İmran ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte İmran isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

İmran İsminin anlamı nedir? TDK İmran anlamı:

İmran isminin anlamı, Türk dil kurumunda tanımlanmamakta olup, halk arasında  on bir  farklı şekilde bilinmektedir

1-Aslı "Hmran"Dır. İmar Edilmiş Yer; Refah, Geçim Kolaylığı, Medeniyet, İlerleme.
2-Tarihte Fetihleriyle Ünlü Bir Hükümdar
3-Süs, motif
4-Evine Bağlı Kalan Demektir.
5-Hz. Meryemin Babası, Al-İ İmran: İmran Ailesi. Musa, Harun-Meryem Ve İsa. - Kuran-I Kerimin
6-Evine bağlı, ailesine bakan erkek.
7-Refah sahibi kimse.
8-Kur’an’ın 3. suresi olan Al-i İmran, adını İmran’dan alır.
9-Hz. Meryem’in (s.a) babasıdır.
10-İmran, Hz.Muhammed’in (s.a.a.) amcası Hz. Ebu Talib’in (a.s) diğer ismidir.
11-Kur'an-ı Kerim'in bir suresi.

nedir

İmran İsmi Kuranda geçiyor mu?

İmran ismi kuranda geçmektedir.

İmran isminin kökeni:

İmran ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık  olarak 15191 kişi tarafından  kullanılmaktadır.

İmran isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

İmran isminin rengi:

Fildişi

İmran ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

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İmran isminin Harf Analizi Nedir ?

İmran ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

R : Akıllı, lider, sert

A : Öncü, lider, mantıklı

N : Sağduyulu, utangaç

İmran isminin Numerolojisi Kaçtır?

İmran ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

İ : 12

M : 16

R : 21

A : 1

N : 17

= 67 İmran İsminin Numeroloji Toplamı 67’dir.

İmran isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

İmran ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda İmran isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

İ: 9   M: 4   R: 9   A: 1   N: 5 = 28

2 8 = 10 Kader sayısıdır

İmran isminin 10 kader sayısına göre kişilik özellikleri

10 – Ülkücü özellikleri ile kendini göstermiştir. Sezgi gücünü artmıştır. Keşif yeteneğini geliştirerek duyarlı bir bireye dönüşmüştür. Fanatikliği azımsanmayacak derecededir. Sanatsal özellikleri ile fark edilir. Hayal kurmaktan vazgeçmez, olayları tahmin etme gücü üst seviyededir. Sakin kalmalı ve gergin olmamalıdır. Her söylenen ve yapılana karşı aşırı duyarlı olmamaya gayret etmelidir

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