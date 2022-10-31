İnstagram hesap askıya alındı ne demek? İnstagramdan gelen bildirim ne demek?

İnstagramın bazı kullanıcıların hesaplarına gönderdiği hesabınız askıya alınmıştır bildirimi sonrası kullanıcılar İnstagram hesap askıya alındı ne demek? İnstagramdan gelen bildirim ne demek?" sorularını araştırıyor. İşte merak edilenler...

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İnstagram hesap askıya alındı ne demek? İnstagramdan gelen bildirim ne demek? 1

İnstagram kullacılarına gelen "Hesabınız askıya alındı" bildirimi sonrası bazı kullanıcılar hesaplarına girmede sorunlar yaşıyor.

Yaşanan bu durumunu neden olduğunu merak edenler "İnstagram hesap askıya alındı ne demek? İnstagramdan gelen bildirim ne demek?" sorularına cevap arıyor

İnstagram hesap askıya alındı ne demek? İnstagramdan gelen bildirim ne demek? 2

Yaşanan sorunla ilgili olarak İnstagramdan "Bazılarınızın Instagram hesabınıza erişmekte zorluk yaşadığınızın farkındayız. Sorunu araştırıyoruz ve rahatsız verdiğimiz için üzgünüz." şeklinde bir çaıklama geldi.

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