4 Ekim Pazartesi günü akşam saatlerinde Facebook, Instagram ve WhatsApp uygulamalarına erişim sağlanamadı. Söz konusu sosyal medya uygulamalarının ve popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın çökmesinin ardından internet de yavaşladı. Bu kapsamda İnternet neden yok? | İnternet ne zaman düzelecek? 4 Ekim 2021 Pazartesi sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

İNTERNET NEDEN YOK? 4 EKİM 2021 PAZARTESİ

Dünya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp ve Instagram'da sorun yaşanıyor. Facebook'a ve bünyesinde bulunan WhatsApp ve ınstagram'a girmek isteyen kullanıcılar erişim sağlayamıyor.

Instagram kullanıcıları uygulamayı açmak istediklerinde 5XX server hatası ile karşı karşıya kalıyor.

WhatsApp'a ise sistem bağlanamıyor. Sürekli tekrar deneyin hatası veriyor.

Facebook'ta ise "Sorry, something went wrong" hatası veriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşandığını bildirdi. Sayan, "Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" dedi.

Instagram, Facebook ve WhatsApp'ta yaşanan bu problemin ardından internet de yavaşladı. İnternette yaşanan problem herkes de görülmese de birçok kişi an itibarıyla bu durumdan şikayetçi.

Konuya ilişkin henüz bir açıklamada bulunulmadı fakat yaşanan durumun global kaynaklı olduğu düşünülüyor.

İNTERNET NE ZAMAN DÜZELECEK? 4 EKİM 2021 PAZARTESİ

İnternetin ne zaman düzeleceği bilinmiyor. Buna karşın WhatsApp, Facebook ve Instagram'da yaşanan probleme ilişkin açıklamada bulunuldu.

WhatApp'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şu anda bazı kişilerin WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler!"

Instagram'dan yapılan açıklamada uygulamaya girişlerde problem yaşandığı ifade edildi.

Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadesini kullandı. Stone, söz konusu uygulamalara hangi ülkelerde erişim sorunu yaşandığına ilişkin detay paylaşmadı.

