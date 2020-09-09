İOKBS cevap anahtarı 2020 MEB| Bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarı

İOKBS sonuçlarını bekleyen adayların heyecanlı bekleyişleri devam ederken MEB tarafından bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarı yayımlandı. 5.6.7.8. sınıf ile ortaöğretim 9.10.11.sınıf öğrencilerinin katıldığı sınava dair bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

İOKBS CEVAP ANAHTARI 2020

2020 İOKBS soruları ve cevap anahtarı bilgisi öğrencilerin erişimine açıldı.

5.SINIF KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

6.SINIF KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

7.SINIF KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

8. VE HAZIRLIK SINIFI KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

9. 10. 11. SINIF KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

İOKBS taban puanları 2020| Bursluluk sınavı puan hesaplama

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İOKBS sınav sonuçları 28 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sonuçlarına www.meb.gov.tr ve odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden T.C kimlik numarası ve doğum tarihini girerek ulaşabilir.

BURSLAR NE ZAMAN YATIRILACAK?

Öğrenci bursları, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarih izleyen Ekim ayı başından itibaren yatırılır.

BURSLULUK SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL EDİLİR?

Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar; soruların, cevap anahtarlarının ve sınav sonuçlarının Bakanlıkça yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içerisinde ÖDSGM resmî internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak veya yazılı olarak ÖDSGM'ye yapılabilecektir.

"Elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir."