iPhone 15 Türkiye fiyatları sızdırıldı: Beklenenden daha uygun fiyatlı!

Apple'ın yepyeni iPhone serisi, teknoloji dünyasını heyecanlandırmaya devam ediyor. iPhone 15 modelleriyle ilgili sızıntılar sonunda gerçeğe dönüştü ve Türkiye fiyatları da açığa çıktı.

iPhone 15 Türkiye Fiyat Listesi Detayları

Bilindiği üzere, iPhone modelleri Türkiye'de operatörler aracılığıyla da satışa sunuluyor. Bazı operatörler, bu cihazları abonelik paketlerine ekleyerek cazip teklifler sunuyor. İşte iPhone 15 Türkiye fiyat listesi ve daha fazlası:

iPhone 15 Başlangıç Fiyatı

Sızdırılan bilgilere göre iPhone 15'in başlangıç fiyatı 6.1 inçlik model için oldukça rekabetçi bir seviyede yer alacak. 51.500 TL'lik fiyatıyla, bu cihaz birçok kullanıcı için çekici bir seçenek olacak.

iPhone 15 Plus Fiyatı

iPhone 15 serisinin bir diğer üyesi olan iPhone 15 Plus, daha büyük ekranı ve güçlü özellikleriyle dikkat çekiyor. Bu modelin Türkiye fiyatı 57.400 TL olarak belirlendi.

iPhone 15 Pro, profesyonel kullanıcılar için tasarlandı ve yüksek performans sunuyor. Sızdırılan bilgilere göre, iPhone 15 Pro'nun başlangıç fiyatı 67.300 TL olacak.

Daha büyük bir ekran isteyenler için ideal olan iPhone 15 Pro Max'in fiyatı ise 72.100 TL olarak görünüyor.

Tüm bu fiyatlar, sosyal medyada sızdırılan bilgilere dayanıyor. Bu nedenle henüz resmi bir doğrulama alınmış değil. Ancak Apple'ın yeni iPhone modellerini tanıttığı etkinlik yaklaştıkça, bu fiyatların ne kadar doğru olduğunu öğreneceğiz. Takipte kalın!