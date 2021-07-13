Irak Başbakanı el-Kazımi'den koronavirüs hastalarının kaldığı hastanedeki yangına ilişkin açıklama!

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ülkenin Nasıriye vilayetinde Zikar şehrinde bulunan İmam Hüseyin Hastanesi'nde 12 Temmuz Pazartesi gecesi çıkan yangın ile ilgili açıklamada bulundu.

el-Kazımi, Başbakanlık Ofisi üzerinden yaptığı açıklamada, çıkan yangının bütün Iraklıların vicdanında derin bir yara izi bıraktığını ifade etti ve yangının soruşturulması için üst düzey bir komisyon oluşturduğunu belirtti.

"OLAYA SEBEP OLANLAR CEZASIZ KALMAYACAK"

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, başlatılan soruşturmaya ait sonuçların 1 hafta içerisinde açıklanacağını bildirerek, "Iraklıların hayatı ile oynananlar ve olaya sebep olanlar cezasız kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Dün meydana gelen olayın Irak devletinin idari yapısında bir hata olduğunun göstergesi olduğuna dikkat çeken el-Kazımi, ülkenin idari yapısında kapsamlı reform yapılması gerektiğini ve bunun için en önemli yolun da idarenin siyasi egemenliğin etkisi altında kalmasına son vermek olduğunu kaydetti.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta geçtiğimiz nisan ayında Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü İbni el-Hatip Hastanesinde çıkan yangında da 82 kişi hayatını kaybederken, 110 kişi yaralanmıştı. Dönemin Sağlık Bakanı Hasan el-Timimi, yangının ardından görevinden istifa etmişti.

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