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  3. Kontrol altına alındı ama... Bilanço ağırlaşıyor! Irak'taki Kovid-19 hastanesi yangınında ölü sayısı 41'e yükseldi!

Kontrol altına alındı ama... Bilanço ağırlaşıyor! Irak'taki Kovid-19 hastanesi yangınında ölü sayısı 41'e yükseldi!

Irak'ın kuzeyindeki Zikar kentinde, Kovid-19 hastalarının kaldığı İmam Hüseyin Hastanesi'nde başlayan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 41'e yükseldiği duyuruldu. Irak Sağlık Bakanlığı, yangının, oksijen tüplerinin kullanımındaki olumsuzluklardan kaynaklandığını ifade eden bir yazı yayımladı.

Kontrol altına alındı ama... Bilanço ağırlaşıyor! Irak'taki Kovid-19 hastanesi yangınında ölü sayısı 41'e yükseldi!

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının kaldığı bir hastanede yangın çıktı. Gece saatlerinde başlayan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 41'e yükseldiği bildirildi.

BAKANLIK YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde Kovid-19 hastalarının yattığı İmam Hüseyin Hastanesi'nde çıkan yangında 5 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Kontrol altına alındı ama... Bilanço ağırlaşıyor! Irak'taki Kovid-19 hastanesi yangınında ölü sayısı 41'e yükseldi!

SEBEBİ AÇIKLANDI

Buna göre yangında 41 kişinin öldüğü ifade edilen açıklamada, yangının oksijen tüplerinin kötü kullanımından dolayı kaynaklandığı kaydedildi.

Kontrol altına alındı ama... Bilanço ağırlaşıyor! Irak'taki Kovid-19 hastanesi yangınında ölü sayısı 41'e yükseldi!

KONTROL ALTINA ALINDI

Sivil savunma ekipleri yaptığı açıklamada, yangının itfaiye ekiplerince kontrol altına alındığını duyurdu.

Kontrol altına alındı ama... Bilanço ağırlaşıyor! Irak'taki Kovid-19 hastanesi yangınında ölü sayısı 41'e yükseldi!

Daha önce yapılan açıklamada, Zikar'daki İmam Hüseyin Hastanesinde çıkan yangında 36 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kontrol altına alındı ama... Bilanço ağırlaşıyor! Irak'taki Kovid-19 hastanesi yangınında ölü sayısı 41'e yükseldi!

BAŞBAKANDAN ACİL TOPLANTI

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, bazı bakanlar ve güvenlik yetkilileriyle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangını görüşmek için acil bir toplantı düzenledi.

Kontrol altına alındı ama... Bilanço ağırlaşıyor! Irak'taki Kovid-19 hastanesi yangınında ölü sayısı 41'e yükseldi!

NİHAİ RAPOR 48 SAAT İÇİNDE KAMUOYU İLE PAYLAŞILACAK

Kazımi'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde Kovid-19 hastalarının yattığı İmam Hüseyin Hastanesinde çıkan yangın nedeniyle Kazımi'nin başkanlığında bazı bakanlar ve güvenlik yetkililerin de katıldığı acil bir toplantı düzenlendiği ve bazı kararların alındığı belirtildi.

Kontrol altına alındı ama... Bilanço ağırlaşıyor! Irak'taki Kovid-19 hastanesi yangınında ölü sayısı 41'e yükseldi!

Zikar Valisi Ahmed Ğani El-Hafaci de toplantı sonrası yaptığı yazılı açıklamada, yangının nedenlerini araştırmak için üst düzey bir komitenin oluşturması ve nihai raporun 48 saat içinde sunularak, kamuoyuna duyurulması kararı alındığını belirtti.

Kontrol altına alındı ama... Bilanço ağırlaşıyor! Irak'taki Kovid-19 hastanesi yangınında ölü sayısı 41'e yükseldi!

ZİKAR'DA YAS İLAN EDİLDİ

Hafaci, toplantıda ayrıca, yangında hayatını kaybedenler için Zikar vilayetinde yas ilan edilmesine ve resmi çalışma saatlerinin salı gününden itibaren 3 gün süreyle askıya alınmasına karar verildiğini ifade etti.

Kontrol altına alındı ama... Bilanço ağırlaşıyor! Irak'taki Kovid-19 hastanesi yangınında ölü sayısı 41'e yükseldi!

Kaynak: Anadolu Ajansı

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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