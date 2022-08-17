İran'da sel felaketi! 96 kişi hayatını kaybetti!

İran'da yaşanan kuvvetli yağışın ardından sel meydana geldi. Yaşanan sel felaketinin ardından 96 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

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İran'da sel felaketi! 96 kişi hayatını kaybetti!

İran Adli Tıp Kurumu Başkanı Abbas Mescidi Arani, şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 96'ya yükseldiğini açıkladı.

İRAN ADLİ TIP KURUMU BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

İran’da 22 Temmuz'da başlayan ve Ağustos ayının ilk haftasına kadar birçok bölgede etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. İran Adli Tıp Kurumu Başkanı Abbas Mescidi Arani tarafından yapılan açıklamada, "Ülkede meydana gelen sellerde 96 kişi hayatını kaybetti. Tahran, 42 can kaybıyla en çok kayıp verdiğimiz eyalet oldu” ifadelerine yer verildi.

İran'ın güneyinde 2019 yılında şiddetli yağışların neden olduğu selde de 76 kişi hayatını kaybetmişti.

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