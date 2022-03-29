İrem Derici’den hayranlarını üzen haber! Ünlü şarkıcı sakatlandı: “Antrenmana başlamadan sakatlanan keriz”

Ünlü şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarla gündem olmaya devam ediyor. Son olarak resmi Instagram hesabının hikaye bölümünden fotoğraf paylaşan ünlü şarkıcı İrem Derici hayranlarına kötü haberi verdi.

“ANTRENMANA BAŞLAMADAN SAKATLANAN KERİZ”

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alan ünlü şarkıcı İrem Derici, yaptıklarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Cem Belevi ile birlikteliğini sürdüren ve uzun süre gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını üzdü. Spor antrenmanı yapmak isteyen ünlü şarkıcı sakatlandığını belirterek: “Antrenmana başlamadan sakatlanan keriz” ifadelerini kullandı.

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