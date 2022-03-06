Irpin'de tahliye anında büyük şok! Sivilleri vurdular! İçlerinde çocuklar da var! ​​​​​​​

İrpin, Rusya-Ukrayna savaşı sürerken çatışmaların yoğun şekilde devam ettiği şehirlerden biri.

İrpin’de yaşayan sivillerin tahliye edilmesi için yoğun çaba sarf ediliyor. Buradan tahliye edilenler yakındaki bölgeden Kiev’e taşınıyor.

Birçoğu çocuk ve yaşlılardan oluşan siviller, bölgeden kaçabilmek için sadece birkaç eşya ile evlerini terk ederek ile Kiev’e geçmeye çabalıyorlar.

DEHŞET ANLARI KAMERAYA BİR BİR YANSIDI

Korkunç patlamalardan dehşet veren anlar sosyal medyada paylaşılıyor. İşte o görüntüler…

İRPİN'DE DURUM KORKUNÇ

Çatışmalardan kaçarak Kiev yakınlarına gelen İvan Kaşirskiy, İrpin’de durumun oldukça kötü olduğunu ifade etti.

Kaşirskiy, Ukrayna askerlerinin yardımıyla tahliye edildiğini, ne elektrik ne de su olduğunu, telefon hatlarının ise çalışmadığını söyledi.

İrpin’de zor günler geçirdiklerini dile getiren Kaşirskiy, "Evimizin etrafında herhangi bir askeri bölge yok ama bombalar düşüyor. Bu gece uyumadık. Şiddetli patlamalar oldu, koridorda durduk, durum korkunçtu." diye konuştu.

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Kaşirskiy, annesi ve bazı akrabalarının Polonya’ya geçtiğini, kendisinin de birkaç gün Kiev’de kalıp duruma göre ne yapacağına karar vereceğini söyledi.