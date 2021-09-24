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İş Makineleri Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 İş Makineleri Operatörü Maaşları, ve İş İlanları

İş Makineleri Operatörü İş Makineleri Operatörü, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak çalışan kişilerdir. İş Makineleri Operatörümaaşı ne kadar? Haberimizden 2021 İş Makineleri Operatörümaaşları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

İş Makineleri Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 İş Makineleri Operatörü Maaşları, ve İş İlanları

İş Makineleri Operatörü görev tanımı nedir, İş Makineleri Operatörü ne iş yapar, İş Makineleri Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İş Makineleri Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İş Makineleri Operatörü Tanımı;

İş Makineleri Operatörü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak çalışan kişilerdir

İş Makineleri Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 İş Makineleri Operatörü Maaşları

İş Makineleri Operatörü maaşı ortalama aylık 4.550 - TL’dir. En düşük İş Makineleri Operatörü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 7.400 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İş Makineleri Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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İş Makineleri Operatörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

En az ilköğretim mezunu olunması gerekiyor.

İş Makineleri Operatörü Ne İş Yapar?

İş Makineleri Operatörü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak çalışan kişilerdir.

İş Makineleri OperatörüMeslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

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Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Hafriyat Makineleri Ve Benzer Makinelerin Operatörleri

İş Makineleri Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde İş Makineleri Operatörü mesleğinin meslek kodu 8342.33 olarak belirlenmiştir

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