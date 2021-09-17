İş yerinde tükürerek dövdü! Uzaklaştırma kararını çiğneyerek bıçakla tehdit etti

14 Ağustos günü yaşanan olay, Şişli’de gerçekleşti. Mahteri B., evliliklerinde yaşadıkları sorunları konuşmak amacıyla kocasının iş yerine gitti. Eşini karşısında gören Ahmet B. konuşma esnasında önce eşine hakaret etti, sonra ise çevredekilerin gözleri önünde eşinin yüzüne tükürdü ve darp etti. Etraftakilerin araya girmesiyle Ahmet B. eşi Mahteri B.’yi ancak bıraktı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALMASI TEHDİDE ENGEL OLMADI

Olayın ardından emniyete giden kadın kocası hakkında uzaklaştırma kararı aldı. Mahteri B.’nin aldığı bu uzaklaştırma kararına rağmen dün akşam saatlerinde Ahmet B. karısının evine giderek hakaretler savurdu ve eşini bıçaklama tehdidinde bulundu.

KAMERALAR ANBEAN GÖSTERİYOR

Ahmet B.’nin iş yerine konuşmaya gelen eşine tükürmesi ve dövme anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kadının konuşmak amacıyla iş yerine geldiği adamın ise kadının yüzüne tükürerek darp etmesi kameralara yansıyor.