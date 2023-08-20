İşçisini tutanakla işten kovan patronun oyununu mahkeme bozdu!

Çalıştığı lokantada amirinin, diğer işçileri ayarlayarak kendi anlattığı bilgileri imzalatarak tuttuğu tutanakla işten kovulan döner ustası soluğu mahkemede aldı.

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İşçisini tutanakla işten kovan patronun oyununu mahkeme bozdu!

Çalıştığı lokantada amirinin, diğer işçilerin imzasıyla tuttuğu tutanakla işten kovulan döner ustası soluğu mahkemede aldı. Tutanakta imzası bulunan tanık işçi, tutanağa konu eyleme şahit olmadığını, patrondan duyduğu kadarıyla tutanağı tuttuklarını beyan edince Bölge Adliye Mahkemesi'nden emsal nitelikte bir karar çıktı.

PATRONUN OYUNUNU MAHKEME BOZDU

Tam 7 senedir çalıştığı lokantada, amiriyle kavga ettiğine dair tutulan tutanak sonucu kovulan döner ustası A.T., İş Mahkemesi'nin kapısını çaldı. İş sözleşmesinin işveren tarafından haksız şekilde fesih edildiğini öne süren davacı döner ustası, feshin geçersizliğinin tespiti ile işe iadesine, işe iadenin mali sonuçlarına karar verilmesini talep etti. Davalı patron ise ustayı dönerin yağ oranına dair defalarca uyarmalarına rağmen netice alamadıklarını, davacının sürekli işe geç geldiğini öne sürdü. Döner hazırlama biriminde, dönerin takımı sırasında et ve yağ dengesini dikkate almayan döner ustasının kontrolünü yapmaması sebebi ile hakkında bir çok kez tutanak tutulduğunu dile getirdi. Tutanaklara istinaden uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları verildiğini, öğlen molasına mutlaka saat 12.00-12.30 saatleri arasında çıkılmasına yönelik talimata uymadığının tespit edilmesi üzerine, amiri tarafından uyarıldığını kaydetti. uyarı üzerine davacının amirine hitaben, "7 senedir neredesiniz lan" şeklinde aleni bir şekilde hakarette bulunduğunu, davacıdan savunma istendiğini davacının, "arkadaşlara hadi lan çıkalım dedim" şeklinde tamamen gerçeğe aykırı, mesnetsiz savunma yaptığını iddia etti. Davacının 4857 Sayılı İş Yasasının 25/II-d maddesi gereği haklı nedenle feshedildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etti. Mahkeme; davalı tutanak tanığı C.Y.'in feshe konu eylemi görmediği, patronundan duyduğu kadarıyla tutanağı tuttukları yönündeki beyanına dikkat çekerek davanın kabulüne hükmetti.

DİĞER İŞCİLERE ANLATTIKLARIN İFADE DİYE MAHKEMEYE SUNMUŞTU

Kararı davalı A.K., istinafa götürünce devreye giren Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı. Tutanakta imzası bulunan tanığın kavga olayını doğrulamadığına dikkat çekilen kararda şöyle denildi:

"Olaya şahit olan davacı tanıklarının davacının böyle bir ifade kullanmadığı yönündeki beyanları karşısında olayın tarafı olan davalı tanığının beyanına itibar edilmediği, feshin haklı nedene dayandığı ispatlanamadığı ortadadır. Feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine hükmedilmiştir."

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