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  3. Işıkları yanmayan traktöre çarpan otomobilin sürücüsü Erol Arslan yaralandı, eşi öldü

Işıkları yanmayan traktöre çarpan otomobilin sürücüsü Erol Arslan yaralandı, eşi öldü

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, ışıkları yanmayan traktöre çarpan otomobilin sürücüsü Erol Arslan yaralandı, eşi Hayriye Arslan yaşamını yitirdi.

Işıkları yanmayan traktöre çarpan otomobilin sürücüsü Erol Arslan yaralandı, eşi öldü

Kaza, saat 21.00 sıralarında Kayıkçılar köyü mevkiinde meydana geldi. Erol Arslan yönetimindeki 67 ZC 408 plakalı otomobil, ışıkları yanmayan traktöre arkadan çarpıp, yola savrularak istinat duvarına çarptı. Otomobil sürücüsü Erol Arslan ve eşi Hayriye Arslan, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından 2 yaralı, Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hayriye Arslan, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Almanya'da yaşayan çiftin yarın dönüş yapmayı planladıkları öğrenildi.

 

Işıkları yanmayan traktöre çarpan otomobilin sürücüsü Erol Arslan yaralandı, eşi öldü



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