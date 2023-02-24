İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi

Ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketiyle 11 ili ve ilçelerini etkilemiş o ilçelerden bir tanesi de İskenderun ilçesidir. Peki! İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi partilidir? İşte İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı'nın biyografisi

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İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi 1

Ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketiyle 11 il ve ilçelerini etkilemiş o ilçelerden bir tanesi de İskenderun ilçemizdir. Peki! İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi partilidir? İşte İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı'nın biyografisi

İSKENDERUN BELEDİYE BAŞKANI FATİH TOSYALI KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

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