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İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
Ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketiyle 11 ili ve ilçelerini etkilemiş o ilçelerden bir tanesi de İskenderun ilçesidir. Peki! İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi partilidir? İşte İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı'nın biyografisi
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