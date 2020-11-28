İskenderun, Yomra Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 3. Lig 2. Grup 11. hafta maçında İskenderun, Yomra Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup 11. hafta maçında İskenderun, Yomra Spor ile karşılaştı. maç 0-3 sona erdi. İskenderun ve Yomra Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 2. Grup'te 11. hafta maçında İskenderun sahasında Yomra Spor ile 28.11.2020 13:00'da karşılaştı. Payas İlçe Stadı - Hatay stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki İskenderun - Yomra Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Payas İlçe Stadı - Hatay stadyumunda oynanan maç 0-3 sona erdi.
İskenderun - Yomra Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Payas İlçe Stadı - Hatay
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Semih Kurt(hakem), Nurettin Taşkesen(1. Yardımcı Hakem), Burak Özer(2. Yardımcı Hakem), Mustafa Gökhan Keskin(dördüncü Hakem)
İskenderun İlk 11
13. Ramazan Haklı, 5. Dede Çelik, 7. Ahmet Buğrahan Tuncay, 70. Burak Temir, 97. Sefa Aktepe, 14. Emre Hasan Balcı, 17. Oğuzhan Erdoğan, 22. Yüksel Kayaalp, 27. Yeldar Yamaç, 34. Engin Berk Nebioğlu, 55. Fadıl Kocaoğlu
Yedekler
23. Onur Muhammet Parlar, 8. Ali Özdemir, 47. Berkay Kurt, 49. Mert Özdestici, 35. Tolga Cevher, 9. Uğur Uğur, 67. Furkan Demir
Teknik Sorumlu
Taylan Temel
Yomra Spor İlk 11
34. Onur Bilgin, 61. Samet Aydın, 6. Orhan Gülle, 4. Abdulkadir Öksüz, 3. Mehmetcan Köse, 8. Uğur Kurt, 5. Erhan Şengül, 18. Şenol Özyurt, 9. Doğukan Öksüz, 10. Fatih Kıran, 77. Mert Miraç Altıntaş
Yedekler
98. Abdullah Nanim, 11. Halil Emre Yiğit, 17. Ömer Aydın, 27. Zafer Ergün, 39. Hüseyin Sürmeneli, 43. Oğuzhan Ayaydın, 90. Yiğit Ener Aydın
Teknik Sorumlu
Hamdi Zıvalıoğlu
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Fethiyespor
|10
|6
|2
|2
|17
|7
|20
|10
|2
|Nazilli Belediyespor
|10
|6
|1
|3
|22
|7
|19
|15
|3
|İskenderun FK
|11
|5
|2
|4
|12
|12
|17
|0
|4
|Yomraspor
|10
|4
|4
|2
|13
|9
|16
|4
|5
|Ağrı 1970 Spor
|10
|5
|1
|4
|7
|8
|16
|-1
|6
|Darıca Gençlerbirliği
|11
|4
|4
|3
|10
|12
|16
|-2
|7
|Kahta 02 Spor
|11
|4
|3
|4
|15
|11
|15
|4
|8
|Belediye Kütahyaspor
|10
|4
|3
|3
|14
|11
|15
|3
|9
|Ceyhanspor
|10
|4
|3
|3
|16
|22
|15
|-6
|10
|Çengelköyspor A.Ş.
|10
|4
|2
|4
|10
|11
|14
|-1
|11
|Tekirdağspor
|11
|3
|4
|4
|14
|12
|13
|2
|12
|Mardin Fosfat Spor
|11
|3
|4
|4
|13
|12
|13
|1
|13
|Büyükçekmece Tepecikspor
|10
|3
|4
|3
|11
|11
|13
|0
|14
|Halide Edip Adıvar
|10
|2
|5
|3
|9
|11
|11
|-2
|15
|Karaman Belediyespor
|10
|2
|3
|5
|13
|14
|9
|-1
|16
|Tokatspor
|10
|2
|3
|5
|6
|22
|9
|-16
|17
|Yozgatspor 1959 FK
|11
|1
|4
|6
|6
|16
|7
|-10
Fikstür
|15.11.2020
|Mardin BŞ. Başakspor
|Fethiyespor
|15.11.2020
|Erzin Spor
|Yomraspor
|27.11.2020
|Tokatspor
|0-6
|Tekirdağspor
|27.11.2020
|Mardin Fosfat Spor
|0-3
|Fethiyespor
|28.11.2020
|İskenderun Futbol Kulübü
|0-3
|Yomraspor
|28.11.2020
|Ağrı 1970 Spor
|1-0
|Yozgatspor 1959 FK
|28.11.2020
|Kahta 02 Spor
|5-0
|Ceyhanspor
|28.11.2020
|Belediye Kütahyaspor
|2-1
|Büyükçekmece Tepecikspor
|28.11.2020
|Çengelköyspor A.Ş.
|0-1
|Darıca Gençlerbirliği
|28.11.2020
|Halide Edip Adıvar
|2-1
|Karaman Belediyespor