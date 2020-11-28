İskenderun, Yomra Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 11. hafta maçında İskenderun, Yomra Spor ile karşılaştı. maç 0-3 sona erdi. İskenderun ve Yomra Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 11. hafta maçında İskenderun sahasında Yomra Spor ile 28.11.2020 13:00'da karşılaştı. Payas İlçe Stadı - Hatay stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki İskenderun - Yomra Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Payas İlçe Stadı - Hatay stadyumunda oynanan maç 0-3 sona erdi. İskenderun - Yomra Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Payas İlçe Stadı - Hatay



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

28.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Semih Kurt(hakem), Nurettin Taşkesen(1. Yardımcı Hakem), Burak Özer(2. Yardımcı Hakem), Mustafa Gökhan Keskin(dördüncü Hakem)

İskenderun

İskenderun İlk 11

13. Ramazan Haklı, 5. Dede Çelik, 7. Ahmet Buğrahan Tuncay, 70. Burak Temir, 97. Sefa Aktepe, 14. Emre Hasan Balcı, 17. Oğuzhan Erdoğan, 22. Yüksel Kayaalp, 27. Yeldar Yamaç, 34. Engin Berk Nebioğlu, 55. Fadıl Kocaoğlu



Yedekler

23. Onur Muhammet Parlar, 8. Ali Özdemir, 47. Berkay Kurt, 49. Mert Özdestici, 35. Tolga Cevher, 9. Uğur Uğur, 67. Furkan Demir



Teknik Sorumlu

Taylan Temel

Yomra Spor

Yomra Spor İlk 11

34. Onur Bilgin, 61. Samet Aydın, 6. Orhan Gülle, 4. Abdulkadir Öksüz, 3. Mehmetcan Köse, 8. Uğur Kurt, 5. Erhan Şengül, 18. Şenol Özyurt, 9. Doğukan Öksüz, 10. Fatih Kıran, 77. Mert Miraç Altıntaş



Yedekler

98. Abdullah Nanim, 11. Halil Emre Yiğit, 17. Ömer Aydın, 27. Zafer Ergün, 39. Hüseyin Sürmeneli, 43. Oğuzhan Ayaydın, 90. Yiğit Ener Aydın



Teknik Sorumlu

Hamdi Zıvalıoğlu

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Fethiyespor 10 6 2 2 17 7 20 10 2 Nazilli Belediyespor 10 6 1 3 22 7 19 15 3 İskenderun FK 11 5 2 4 12 12 17 0 4 Yomraspor 10 4 4 2 13 9 16 4 5 Ağrı 1970 Spor 10 5 1 4 7 8 16 -1 6 Darıca Gençlerbirliği 11 4 4 3 10 12 16 -2 7 Kahta 02 Spor 11 4 3 4 15 11 15 4 8 Belediye Kütahyaspor 10 4 3 3 14 11 15 3 9 Ceyhanspor 10 4 3 3 16 22 15 -6 10 Çengelköyspor A.Ş. 10 4 2 4 10 11 14 -1 11 Tekirdağspor 11 3 4 4 14 12 13 2 12 Mardin Fosfat Spor 11 3 4 4 13 12 13 1 13 Büyükçekmece Tepecikspor 10 3 4 3 11 11 13 0 14 Halide Edip Adıvar 10 2 5 3 9 11 11 -2 15 Karaman Belediyespor 10 2 3 5 13 14 9 -1 16 Tokatspor 10 2 3 5 6 22 9 -16 17 Yozgatspor 1959 FK 11 1 4 6 6 16 7 -10

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