HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
İSKİ'den korkutan açıklama! İstanbul büyük bir su sorunu ile karşı karşıya, barajlar her geçen gün azalıyor
Yaşanan kuraklık ve en önemlisi İBB'nin hiç umursamadan almadığı önlemler sayesinde İstanbul büyük bir su sıkıntısı ile karşı karşıya kaldı. İSKİ'den barajlarla ilgili yapılan açıklama sorunun ne kadar büyük ve tehlikeli olduğunu gözler önüne serdi.
YAYINLAMA
Son Haberler
Çok Okunanlar
Yorumlananlar
İsrail'den kritik Türkiye kararı! Tüm diplomatlarını İsrail'e geri çağırdı
Gazzeli doktorların feryadı: Bu çocukların suçu ne?
İsrail-Filistin savaşı petrolü de vurdu! Motorinden sonra bir dev zamda benzine geliyor
Kahire'deki Barış Zirvesi'nde Hakan Fidan'dan tarihe geçecek sözler: İsrail Gazze'de 2 milyon kişiyi hapiste tutuyor