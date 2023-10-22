İSKİ'den korkutan açıklama! İstanbul büyük bir su sorunu ile karşı karşıya, barajlar her geçen gün azalıyor Yaşanan kuraklık ve en önemlisi İBB'nin hiç umursamadan almadığı önlemler sayesinde İstanbul büyük bir su sıkıntısı ile karşı karşıya kaldı. İSKİ'den barajlarla ilgili yapılan açıklama sorunun ne kadar büyük ve tehlikeli olduğunu gözler önüne serdi.