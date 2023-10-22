İSKİ'den korkutan açıklama! İstanbul büyük bir su sorunu ile karşı karşıya, barajlar her geçen gün azalıyor

Yaşanan kuraklık ve en önemlisi İBB'nin hiç umursamadan almadığı önlemler sayesinde İstanbul büyük bir su sıkıntısı ile karşı karşıya kaldı. İSKİ'den barajlarla ilgili yapılan açıklama sorunun ne kadar büyük ve tehlikeli olduğunu gözler önüne serdi.

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İSKİ'den korkutan açıklama! İstanbul büyük bir su sorunu ile karşı karşıya, barajlar her geçen gün azalıyor 1

Mevsim normallerinin altındaki yağış oranları, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarını geriletmeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 15 Ekim'de 21.69 olan barajlardaki doluluk oranı dün itibarıyla yüzde 21.01 olarak ölçüldü.

İSTANBUL BÜYÜK BİR SU SORUNU İLE KARŞI KARŞIYA

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 10.46, Terkos'ta yüzde 10.35, Sazlıdere'de yüzde 6.14, Alibey'de yüzde 22.96, Büyükçekmece'de yüzde 4.08, Ömerli'de yüzde 44.88, Darlık'ta yüzde 32.43, Elmalı'da yüzde 16.5, Pabuçdere'de yüzde 3.35 ve Kazandere'de yüzde 5.96 olarak kayda geçti.

Büyükçekmece Gölü'nde su yüzlerce metre geriye çekilirken bazı bölgelerde toprağın kuruyarak çatladığı görüldü.

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