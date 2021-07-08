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İsmail Ege Şaşmaz - Hande Ünal çifti muradına erdi! Hiç oturmadan eğlendiler!

Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz geçtiğimiz yıl Nişanlandığı Hande Ünal ile önceki akşam evlendi. Mutlulukları gözlerinden okunan çift düğünlerinde oldukça eğlendi.

Güneşi Beklerken, Aşk Laftan Anlamaz, Serçe Sarayı ve son olarak Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde rol alarak adından söz ettiren oyuncu İsmail Ege Şaşmaz uzun süredir birlikte olduğu nişanlısı Hande Ünal ile Manisa'da gerçekleştirdikleri kır düğününde evlendi.

KÖPEĞİYLE GİRİŞ YAPTI

İsmail Ege Şaşmaz mekana giriş yapan eşini köpeğiyle karşıladı. Düğünde köpekleri çifti yalnız bırakmadı. Düğün bitimine kadar hiç oturmadan eğlenen çift roman havasından harmandalına kadar birçok oyun oynadı.

Sevenleri çifti bu mutlu gününde  yalnız bırakmadı. Düğüne giden isimler arasında mutlu ilişkileriyle isimlerinden söz ettiren Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy da vardı

İsmail Ege Şaşmaz - Hande Ünal çifti muradına erdi! Hiç oturmadan eğlendiler!

İsmail Ege Şaşmaz - Hande Ünal çifti muradına erdi! Hiç oturmadan eğlendiler!

30 yaşındaki Hande Ünal önceki akşam da evinin bahçesinden kına gecesi yapmıştı.

İsmail Ege Şaşmaz - Hande Ünal çifti muradına erdi! Hiç oturmadan eğlendiler!

{TITLE_STRIP}İsmail Ege Şaşmaz'ın eşi Hande Ünal kimdir, nereli, kaç yaşında?

{TITLE_STRIP}İsmail Ege Şaşmaz kimdir? Nereli? Yaşı kaç? Sevgilisi kim?

İsmail Ege Şaşmaz - Hande Ünal çifti muradına erdi! Hiç oturmadan eğlendiler!

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