İsmail Ege Şaşmaz - Hande Ünal çifti muradına erdi! Hiç oturmadan eğlendiler!

Güneşi Beklerken, Aşk Laftan Anlamaz, Serçe Sarayı ve son olarak Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde rol alarak adından söz ettiren oyuncu İsmail Ege Şaşmaz uzun süredir birlikte olduğu nişanlısı Hande Ünal ile Manisa'da gerçekleştirdikleri kır düğününde evlendi.

KÖPEĞİYLE GİRİŞ YAPTI

İsmail Ege Şaşmaz mekana giriş yapan eşini köpeğiyle karşıladı. Düğünde köpekleri çifti yalnız bırakmadı. Düğün bitimine kadar hiç oturmadan eğlenen çift roman havasından harmandalına kadar birçok oyun oynadı.

Sevenleri çifti bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Düğüne giden isimler arasında mutlu ilişkileriyle isimlerinden söz ettiren Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy da vardı

30 yaşındaki Hande Ünal önceki akşam da evinin bahçesinden kına gecesi yapmıştı.

İsmail Ege Şaşmaz'ın eşi Hande Ünal kimdir, nereli, kaç yaşında?

İsmail Ege Şaşmaz kimdir? Nereli? Yaşı kaç? Sevgilisi kim?