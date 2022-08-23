FOX TV'de hafta içi sabah saatlerinde ekrana gelen Çalar Saat programı sunucusu İsmail Küçükkaya kanaldan ayrıldı. Küçükkaya'nın ayrılık nedeni ve hangi kanalda sunuculuğa devam edeceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda bizlerde internet arama motorlarında çokça araştırılan İsmail Küçükkaya hangi kanalda, programı ne zaman başlıyor? İsmail Küçükkaya FOX TV'den neden ayrıldı? sorularının yanıtlarına haberimizde yer verdik.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA HANGİ KANALDA, PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Küçükkaya, 12 Eylül Pazartesi gününden itibaren kanalda çalışmaya başlayacak.

Sosyal medya hesabından Küçükkaya'nın kanala katıldığını açıklayan Cafer Mahiroğlu sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Sevgili Halk TV izleyicileri, az önce isim vermeden Halk TV'de yeni başlayacak bir arkadaş için tweet attım. Biraz gizem olsun istedim ama gizem galiba bana göre değil. Hoş geldin İsmail Küçükkaya."

İSMAİL KÜÇÜKKAYA FOX TV'DEN NEDEN AYRILDI?

İsmail Küçükkaya, FOX TV'den ayrılma nedeni hakkında açıklamada bulunmadı. Halk TV canlı yayına bağlanarak açıklama yapan Küçükkaya şu ifadeleri kullandı:

"Çok heyecanlıyım. Çok da mutluyum. Bir tarafım buruk. Tabi 10 yıldır çalıştığım bir kurumdan ayrıldım. Çünkü Türkiye'de de bağımsız gazetecilik yapan çok az sayıda mecra var. Halk TV bunlardan biri. Benim eski kanalım bunlardan biri. Dolasıyla bağımsız gazetecilik yapma mecraları az. Ama halk TV benim izlediğim bir kanal... Çok sevdiğim gazeteci arkadaşlarım, saygı duyduğum gazeteci arkadaşlarım var. Çok başarılı bulduğum gazeteci arkadaşlar var. Mesela ana haberde İrfan Değirmenci geçmişte rekabet ettiğimiz çok başarılı bulduğum, benim sabah haberlerine geldiysem bir yere, onun çok sıkı bir rakip olmasının da etkisi var.

Böyle bir ekibin içine girdiğim için bugün itibari ile çok heyecanlıyım. Çok da mutluyum. Sebebi şudur. Çok kritik bir dönemden geçiyoruz. Sizler omuzladınız bu önemli dönemecin sorumluluğunu ve ben de gıpta ile bakıyordum. Kendi çapımda bir önceki kanalımda da bunu yapmaya çalışıyordum. Şimdi ama bir haber kanalında duruşu da belli, siyasal pozisyonu da belli bir haber kanalında ben de sizin bu çabanıza, Türkiye'nin basın tarihinde, basın ve özgürlük tarihinde bu çabasında kendimce katkı vermeye çalışacağım.



Sizlerden birisi olarak sabahları 9 yıldır yaptığımı bundan böyle Halk TV'de yapacağım. Haftada bir akşamda, hep hayalini kurduğum, akşamları sizleri izlerken benim de böyle bir akşam saatim olsun isterdim."

Kimse bunu beklemiyordu! İsmail Küçükkaya, FOX TV'den ayrıldı, Halk TV'ye geçti