Ekranların sevilen sabah kuşağı programı olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah adlı programa konuk olan İsmail Özkan'ın özel hayatı araştırılıyor. Peki İsmail Özkan'ın eşi kimdir? Esra Mimaroğlu nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

ESRA MİMAROĞLU KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Esra Mimaroğlu 2017 yılında sanatçı İsmail Özkan ile hayatını birleştirmiştir. Çiftin bu evliliğinden Serpil Naz isminde bir kızı vardır. Mimaroğlu, ayrıca Taksim Gümüşsuyu CVK Bosbours Hotel’de ‘Star Hotels Group’ otelleri sahibi işadamı Hayrettin - Serpil Mimaroğlu çiftinin kızıdır. Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden olan Mimaroğlu'nun nereli ve kaç yaşında olduğuna dair net bir bilgi bulunmamaktadır.

İSMAİL ÖZKAN KİMDİR?

İsmail Özkan 1977 yılında dünyaya gelmiştir. 44 yaşındaki Özkan, baba tarafından aslen Balıkesir Bigadiç’lidir. Gerçek soyadı ise Aslantaş’tır.

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

İsmail Özkan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi?