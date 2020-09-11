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  3. İsmail Saymaz'ın yeni adresi Sözcü oldu

İsmail Saymaz'ın yeni adresi Sözcü oldu

Gazeteci - yazar İsmail Saymaz, Sözcü Gazetesine katıldı. Saymaz, Sözcü'de köşe yazısı yazacak, araştırma haberlere imza atacak.

İsmail Saymaz'ın yeni adresi Sözcü oldu

Hürriyet Gazetesindeki 18 yıllık kariyerine son veren gazeteci - yazar İsmail Saymaz'ın yeni adresi belli oldu. Sözcü Gazetesinin haberine göre Saymaz, bundan sonra araştırma ve özel haberler yapacak. Ayrıca Saymaz, yakında yayın hayatına başlayacak olan SÖZCÜ TV'de yorumculuk yapacak. Saymaz'ın ilk köşe yazısı yarın okurlarıyla buluşacak.

İsmail Saymaz da konuya ilişkin olarak Twitter hesabından yaptığı açıklamada,"Değerli okur ve takipçilerim, bundan böyle gazetecilik hayatıma Sözcü Gazetesi’nde devam edeceğim. Haftanın dört günü yazılarımla, ayrıca özel haberlerimle karşınızda olacağım. Allah utandırmasın." ifadelerini kullandı.

 

İsmail Saymaz kimdir? Kaç yaşında ? Nereli? Eşi kimdir, kaç yaşında?İsmail Saymaz kimdir? Kaç yaşında ? Nereli? Eşi kimdir, kaç yaşında?

İsmail Saymaz'ın yeni adresi Sözcü oldu

Tayfun Altuntaş
Editör


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