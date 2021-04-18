İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda İsmail Uygur ile ilgili açıklamada bulundu. Peki İsmail Uygur kimdir? Nereli? | Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur öldü mü? | İsmail Uygur neden öldü? İşte ayrıntılar..

İSMAİL UYGUR KİMDİR? NERELİ?

Ramazan İsmail Uygur, 1964 yılında Torbalı'da dünyaya geldi. İlk öğrenimini ve lise öğrenimini Torbalı’da gördü. İzmir Ege Üniversitesi’nde Türk-İslam Felsefesi-Sosyoloji ve Psikoloji Eğitimi görerek eğitimini tamamladı.

Uygur, 19 yıldır Torbalı’da Serbest Muhasebecilik yapmaktadır. 17 yıldır üyesi ve çeşitli kademelerde yöneticisi olduğu Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 2004 yerel seçimlerinde belediye başkan adayı olarak gösterildi ve CHP’den Belediye Başkanı olarak seçildi. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

İSMAİL UYGUR ÖLDÜ MÜ?

İzmir, Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, solunum rahatsızlığı nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Uygur yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur 18 Nisan Pazar günü hayata gözlerini yumdu.

İSMAİL UYGUR NEDEN ÖLDÜ?

Mart ayında yaşadığı binada çıkan yangından etkilenen ve kaldırıldığı hastanede 6 gün tedavi gören Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur (57), yaşadığı solunum rahatsızlığı nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülmüştü.

14 Nisan'da hastaneye kaldırılan İsmail Uygur'un hayatını kaybettiği öğrenildi. Uygur'un vefat haberini Ekrem İmamoğlu duyurdu. İmamoğlu, "Torbalı Belediye Başkanımız Ramazan İsmail Uygur’a Allah’tan rahmet diliyorum. Yakınları, sevenleri ve Cumhuriyet Halk Partisi ailemizin başı sağolsun. Mekanı cennet olsun" mesajını paylaştı.