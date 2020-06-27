İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu yoğun bakıma alındı!

İsmailağa Cemaati'nin lideri ve Nakşibendi Tarikatı Şeyhi Mahmud Ustaosmanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu'dan bir açıklama geldi.

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun tedavi gördüğü hastanede yoğu bakıma alındığını söyleyen Fatih Ustaosmanoğlu sosyal medya hesabından Hoca Efendi için dua çağrısı yaptı.

DUA İSTEDİ

Yapılan açıklamada, "Mahmud efendi hz hastahane süreci devam etmektedir. Bu süre zarfında doktorların tavsiyesi üzerine yoğun bakıma alınarak tedavisine burada devam edilecektir. Siz ihvan ve muhibbanın duasına talipler. Selam ve hürmetle" ifadeleri kullanıldı.

? Efendi Hazretlerimizin Sağlık Durumu Hakkında pic.twitter.com/coJyYOATPv — İsmailağa Camii (@ismailaga_cami) June 26, 2020

Ismailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir? Kaç yaşında? Sağlık durumu nasıl?