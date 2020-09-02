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İspanya La Liga ne zaman başlıyor? La Liga 2020-2021 fikstürü

Avrupa'nın en çok izlenen liglerinden birisi olan İspanya La Liga'da başlangıç ve bitiş tarihleri açıklandı. Son yıllarda düşüşte olduğu söylenen ancak yine de en çok takip edilen İspanya La Liga ne zaman başlıyor? La Liga 2020-2021 fikstürü açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

İspanya La Liga ne zaman başlıyor? La Liga 2020-2021 fikstürü

Avrupa futbolunda en saygın liglerden birisi olan İspanya La Liga, geçen sezon Real Madrid'in şampiyonluğu ile sonlanmıştı. Futbolda 2020 sezonunu vuran koronavirüs salgını, La Liga'yı da etkisi altına almıştı. Salgın gölgesinde sonlanan lig, 2020-2021 sezonuna da salgının gölgesinde girecek. La Liga, içerisinde birçok yıldız futbolcu ve birçok yıldız teknik adamın bulunduğu futbolun en çok izlenen ve en çok takip edilen liglerinden birisi. Peki, İspanya La Liga ne zaman başlıyor? La Liga 2020-2021 fikstürü açıklandı mı? Detaylar haberimizde... 

İSPANYA LA LİGA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İspanya La Liga, futbol federasyonundan yapılan açıklama ile 11 Eylül, Cuma günü başlama vuruşunu gerçekleştirecek. Salgından dolayı geç sonlanan lig, 2021'deki Avrupa Futbol Şampiyonasına futbolcuların yetişebilmesi için normal tarihlerde son bulacak. Buna göre La Liga, 23 Mayıs 2021'de bitecek.

İspanya Futbol Federasyonundan henüz maçların seyircili oynanacağı hakkında bir açıklama gelmedi. 11 Eylül'de başlayacak karşılaşmaların şu an için seyircisiz oynanması bekleniyor.

LA LİGA 2020-2021 FİKSTÜRÜ

Granada - Ath. Bilbao

Eibar - Celta Vigo

Cadiz - Osasuna

Valladolid - Real Sociedad

Barcelona - Elche (Ertelendi)

Real Madrid - Getafe (Ertelendi)

Villarreal - Huesca

Valencia - Levante

Alaves - Betis

Onur Çelik
Spor Editörü


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