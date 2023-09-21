İspanya, Muhammed Yakut'u serbest mi bıraktı?

YouTube üzerinden yaptığı yayınlar üzerine, hakkında soruşturma açılan ve kırmızı bülten kararı çıkarılan Muhammed Yakut ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.

Muhammed Yakut serbest mi bırakıldı?

Süperhaber.com isimli internet haber sitesinde Mevlüt Yüksel imzalı yayınlanan özel haberde, İspanya'nın Santander şehrinde yakalanan Muhammed Yakut'un İspanya mahkemeleri tarafından serbest bırakıldığı iddia edildi.

Kırmızı bültenle aranıyordu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gündeme gelen videolar sonrasında Yakut, hakkında birden fazla soruşturma başlatmıştı. Yakut'un bulunduğu yerde yakalanması için ise İNTERPOL'e talepte bulunarak kırmızı bülten kararı çıkarılmıştı.

Kaynak: superhaber.com

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