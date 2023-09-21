İspanya, Muhammed Yakut'u serbest mi bıraktı?

Kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut, İspanya'da yakalanarak gözaltına alımış ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Muhammed Yakut'un serbest bırakıldığı iddia edildi.

YAYINLAMA
Google News
İspanya, Muhammed Yakut'u serbest mi bıraktı?

YouTube üzerinden yaptığı yayınlar üzerine, hakkında soruşturma açılan ve kırmızı bülten kararı çıkarılan Muhammed Yakut ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.

Muhammed Yakut serbest mi bırakıldı?

Süperhaber.com isimli internet haber sitesinde Mevlüt Yüksel imzalı yayınlanan özel haberde, İspanya'nın Santander şehrinde yakalanan Muhammed Yakut'un İspanya mahkemeleri tarafından serbest bırakıldığı iddia edildi.

Kırmızı bültenle aranıyordu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gündeme gelen videolar sonrasında Yakut, hakkında birden fazla soruşturma başlatmıştı. Yakut'un bulunduğu yerde yakalanması için ise İNTERPOL'e talepte bulunarak kırmızı bülten kararı çıkarılmıştı.

Kaynak: superhaber.com

Son dakika... Muhammed Yakut, MİT tarafından yakalandı!Son dakika... Muhammed Yakut, MİT tarafından yakalandı!

Başsavcılık, İspanya’da yakalanan Muhammed Yakut’un iadesini talep ettiBaşsavcılık, İspanya’da yakalanan Muhammed Yakut’un iadesini talep etti

Türkiye harekete geçti! Muhammed Yakut ile ilgili yeni gelişmeTürkiye harekete geçti! Muhammed Yakut ile ilgili yeni gelişme

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Havalimanında eşi benzeri olmayan olay: Havalanmak üzere olan uçağı yakalayıp, binmeye çalıştı! Pilot ne yapacağını şaşırdı
Havalimanında eşi benzeri olmayan olay: Havalanmak üzere olan uçağı yakalayıp, binmeye çalıştı! Pilot ne yapacağını şaşırdı
Azerbaycan'dan Karabağ'da büyük zafer! Ayrılıkçı Ermeniler silah bıraktı, tüm şartları kabul etti
Azerbaycan'dan Karabağ'da büyük zafer! Ayrılıkçı Ermeniler silah bıraktı, tüm şartları kabul etti
Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu: Karabağ'da ateşkes sağlandı!
Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu: Karabağ'da ateşkes sağlandı!
Başkan Erdoğan BM'de dünyaya seslendi! ''Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin bağımsızlığını tanımaya davet ediyoruz''
Başkan Erdoğan BM'de dünyaya seslendi! ''Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin bağımsızlığını tanımaya davet ediyoruz''
Son Haberler
Liseli gençten Atatürk'e büyük saygısızlık! Valilik gözaltına alındığını duyurdu
Liseli gençten Atatürk'e büyük saygısızlık! Valilik gözaltına alındığını duyurdu
Denizli’de FETÖ'ye darbe! 7 üyesi daha tutuklandı
Denizli’de FETÖ'ye darbe! 7 üyesi daha tutuklandı
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Ortaokul ve liselerde sınav tarihleri belli oldu
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Ortaokul ve liselerde sınav tarihleri belli oldu
Kur Korumalı Mevduat'tan çıkan yatırımcılara bankalardan çok yüksek faiz!
Kur Korumalı Mevduat'tan çıkan yatırımcılara bankalardan çok yüksek faiz!
Başkan Erdoğan BM''den dünyaya seslendi, tüyler diken diken oldu: Karabağ Azerbaycan toprağıdır
Başkan Erdoğan BM''den dünyaya seslendi, tüyler diken diken oldu: Karabağ Azerbaycan toprağıdır
Başkan Erdoğan BM'de dünyaya seslendi: 'Daha adil bir dünya için dünya 5'ten büyüktür dedi''
Başkan Erdoğan BM'de dünyaya seslendi: 'Daha adil bir dünya için dünya 5'ten büyüktür dedi''
Çok Okunanlar
Meteoroloji son dakika olarak uyarıda bulundu, tarih verdi: Kavurucu sıcaklar geri dönüyor!
Meteoroloji son dakika olarak uyarıda bulundu, tarih verdi: Kavurucu sıcaklar geri dönüyor!
Bakan Şimşek'ten konut alacaklara müjdeli haber! Fahiş kira ve ev fiyatlarındaki artışın kalıcı çözüm planını açıkladı
Bakan Şimşek'ten konut alacaklara müjdeli haber! Fahiş kira ve ev fiyatlarındaki artışın kalıcı çözüm planını açıkladı
İBB'ye ait İSPARK sıfır araçlarla dolu, bu araçlar kime ait? Otopark stokçulara mı kiralandı?
İBB'ye ait İSPARK sıfır araçlarla dolu, bu araçlar kime ait? Otopark stokçulara mı kiralandı?
İmamoğlu sonunda bunu da başardı! İstanbullunun ulaşım çilesi avrupa basında gündem oldu
İmamoğlu sonunda bunu da başardı! İstanbullunun ulaşım çilesi avrupa basında gündem oldu
Azerbaycan'dan Dağlık Karabağ'a terörle mücadele operasyonu!
Azerbaycan'dan Dağlık Karabağ'a terörle mücadele operasyonu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk’ı İzmir Teknofest'e davet etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk’ı İzmir Teknofest'e davet etti!
Yorumlananlar
Ankara halk ekmekte bakteri skandalında yeni gelişme! Bir gerçek daha ortaya çıktı!
Ankara halk ekmekte bakteri skandalında yeni gelişme! Bir gerçek daha ortaya çıktı!
Soyal medya fenomeni Savaş Cebeci ve Kaan Kazgan'ın dövüşü karakolda bitti, verdikleri ifade şok etti!
Soyal medya fenomeni Savaş Cebeci ve Kaan Kazgan'ın dövüşü karakolda bitti, verdikleri ifade şok etti!
Camide rakı masası kurup "bulabilirse" notuyla paylaşan şüpheli: Ben ateistim, cami beni ilgilendirmez pişmanım! dedi
Camide rakı masası kurup "bulabilirse" notuyla paylaşan şüpheli: Ben ateistim, cami beni ilgilendirmez pişmanım! dedi
Özgür Özel CHP genel başkan adaylığını resmen ilan etti!
Özgür Özel CHP genel başkan adaylığını resmen ilan etti!