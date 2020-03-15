İspanya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısında artış

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 288, vaka sayısı ise 7 bin 753'e çıktı.

Ülkede, yeni tip Koronavirüse ilişkin açıklanan günlük verilerde bu zamana kadarki en yüksek artış oldu.

VAKA SAYISI 7 BİNİ AŞTI

İspanya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; yeni tip koronavirüs teşhisi konulan hastalarda ölü sayısı 288, vaka sayısı ise 7 bin 753'e çıktı. Ülkede, Kovid-19 ile ilgili açıklanan günlük verilerde bu zamana kadarki en yüksek artış oldu.

İTALYA'DA BİN 441 KİŞİ ÖLDÜ

Öte yandan, Avrupa'nın koronavirüsten en çok zarar gören ülkesi olan İtalya'da şimdiye kadar virüsün tespit edildiği bin 441 kişi öldü ve doğrulanmış 21 bin 157 vaka bulunuyor.