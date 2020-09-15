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Isparta'da bir köy karantina altına alındı!

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Aşağıkaşıkara köyü'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Isparta'da bir köy karantina altına alındı!

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Aşağıkaşıkara Köyü'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldığı açıklandı.

İlçe Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Aşağıkaşıkara köyünde, Kovid-19 vakaları ve temaslı sayılarında artış olması nedeniyle hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verdi. 

Karar, bugünden itibaren uygulanmaya başlandı.

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Editör Ekibi


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