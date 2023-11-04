İsrail ambulans konvoyunu vurdu! Çok sayıda ölü var!

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nin bahçesinde bulunan ambulans konvoyuna hava saldırısı düzenledi.

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İsrail ambulans konvoyunu vurdu! Çok sayıda ölü var!

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nin bahçesinde bulunan ambulans konvoyuna hava saldırısı düzenledi. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 28'inci gününde devam ediyor. İsrail ordusu, sivil yerleşim yerleri, hastane ve okullara düzenlediği saldırıları ara vermeden sürdürüyor. Akşam saatlerinde İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nin yerleşkesini vurdu. Hastanede tedavi gören ağır yaralı hastaları Mısır'a taşımak için bekleyen ambulans konvoyuna düzenlenen saldırıda çok sayıda can kaybının ve yaralının olduğunu belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El Kudra yaptığı açıklamada, "Bu bir sağlık konvoyuydu" ifadelerini kullanarak, saldırı sırasında Mısır'a gönderilecek hastaların ambulanslarda olduğunu aktardı. El Kudra, "Ambulanslar 15-20 ağır yaralı hastayı taşıyordu" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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