Eylül ayında koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı'nın koltuğu yaklaşık 2 aydır boş kalmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu koltuğa yeni atamayı Kasım ayında yaptı. Göreve gelen yeni isim Mehmet Aslan Değirmenci oldu. Bunun üzerine Mehmet Aslan Değirmenci ismi merak konusu oldu. Peki, İSTAÇ Genel Müdürü Mehmet Aslan Değirmenci kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

MEHMET ASLAN DEĞİRMENCİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Halen İSTANBUL ENERJİ AŞ Genel Müdürü olarak görev yapan Değirmenci, 1966 yılında Almanya’nın Braunschweig şehrinde dünyaya geldi. Yükseköğrenimini İTÜ İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamladı. Profesyonel çalışma hayatına 1989 – 1992 yılları arasında FSM Köprüsü Çevre Yolları ve Edirne – Kınalı Otoyolu inşaatları gibi döneminin önde gelen projelerinde mühendis olarak başladı.

Akaryakıt sektöründe ilk olarak, Turcas Petrolcülük AŞ’de, “Türkpetrol Yeni Yüzyıl” projesi kapsamında, yeni kurumsal kimliğin Türkiye genelinde istasyonlara uygulanmasında rol aldı. Sonrasında “Ambarlı Bölge Müdürlüğü” görevini yürüttü. 2000 yılında, Petrol Ofisi’nin özelleştirilmesi sonrasında “Gümüş Projesi” kapsamında yeni kurumsal kimliğin Türkiye genelinde istasyonlara uygulanması ve istasyonların modern teknik standartlara ulaşması için yapılan projeleri yönetti.

2003 yılında Petrol Ofisi’nin 2. markası olarak kurulan ERK’in başına getirildi. Şirketin kuruluşu, yapılanması ve markanın Türkiye genelinde bayi ağının oluşturulması süreçlerini yönetti. Kariyerine, 2005 yılından itibaren Altınbaş Petrol (Alpet), Bölünmez Petrolcülük (Moil), Kadooğlu Petrolcülük (Kadoil), Pasifik Petrolcülük (Pacific) şirketlerinde Genel Müdür olarak devam etti. Pacific Holding’te Genel Koordinatörlük görevinde bulundu.