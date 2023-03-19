İstanbul Beyoğlu'nda dehşet! Dernek binasına silahlı saldırı: Biri ağır 3 yaralı

İstanbul Beyoğlu'ndaki bir dernek binasına gelen saldırgan, masada oyun oynayan 3 kişiye kurşun yağdırdı. Olayda yaralanan 3 kişiden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Melahat Ersoy
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İstanbul Beyoğlu'nda dehşet! Dernek binasına silahlı saldırı: Biri ağır 3 yaralı

Alınan bilgilere göre olay dün saat 22.00 sıralarında Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi Tepe Üstü Sokakta bulunan Giresunlulara ait bir lokalde yaşandı. Basında şapka ve yüzünde maske olan kimliği belirsiz bir kişi, dernek binasına gelerek masada oyun oynayan 3 kişiyi bilinmeyen bir nedenle silahla vurup yaraladıktan sonra kaçtı.

Durumun bildirilmesi sonrası olay yerin polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan Şerafettin Fındık, Hüseyin Burun ve Faik Onur dernekte bulunan vatandaşlar tarafından araçlarla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Beyoğlu'nda dehşet! Dernek binasına silahlı saldırı: Biri ağır 3 yaralı

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU

Hastaneye kaldırılan Şerafettin Fındık ve Faik Onur’un durumunun iyi olduğu öğrenilirken ameliyata alınan Hüseyin Burun’un ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

"İÇERİ GİRDİ, DİREKT ATEŞ ETTİ"

Saldırıya uğrayan üç kişiyle aynı masada oturduğunu söyleyen Adem Kodal, yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı: “İçeride oyun oynayan 4 kişiye silahlı bir şahıs, başında şapka ve maskeyle kapıyı açarak içeri girdi, direkt ateş etti. 3 kişi yaralandı sonra kaçarak gitti."

Olay yeri inceleme ekipleri derneğin içinde uzun süre çalışma yaparken polis ekiplerinin kaçan saldırganı arama çalışmaları sürüyor.

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