İstanbul Boğazı sise büründü! Kıyı Emniyetleri Genel Müdürlüğü gemi trafiğini çift yönlü durdurduklarını açıkladı!

Bu sabah İstanbul Boğazı'nda meydana gelen yoğun sis dolayısıyla adeta göz gözü görmedi. Kıyı Emniyetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre gemi trafiği çift yönlü trafiğe durduruldu!

YAYINLAMA
Google News
İstanbul Boğazı sise büründü! Kıyı Emniyetleri Genel Müdürlüğü gemi trafiğini çift yönlü durdurduklarını açıkladı!

İstanbul'da sabah saatlerinde meydana gelen yoğun sis sonrası Kıyı Emniyetleri Genel Müdürlüğü gemi trafiğini çift yönlü olarak geçici bir süreliğine askıya aldı. İstanbul Boğazı'nda Rumelikavağı'nın kuzeyinde görüş mesafesinin sıfıra yakın olması nedeniyle gemi trafiği, durduruldu.

İstanbul Boğazı sise büründü! Kıyı Emniyetleri Genel Müdürlüğü gemi trafiğini çift yönlü durdurduklarını açıkladı!

SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Beykoz-Sarıyer ve Sarıyer-Rumelikavağı-Anadolukavağı seferlerinin sis nedeniyle iptal edildiği, bazı seferlerde de ise gecikme yaşanacağını belirtti.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Adana'da Ağır hasarlı binaya giren hurdacıdan inanılmaz sözler! Yıkılması an meselesi!
Adana'da Ağır hasarlı binaya giren hurdacıdan inanılmaz sözler! Yıkılması an meselesi!
Edirne'de cinayet! Köy kahvesinde, tüfekler patladı!
Edirne'de cinayet! Köy kahvesinde, tüfekler patladı!
Adıyaman'daki 6 otel, depremde yerle bir oldu! İşte o oteller...
Adıyaman'daki 6 otel, depremde yerle bir oldu! İşte o oteller...
Korku filminden çıkmış gibi: Kahramanmaraş depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar...
Korku filminden çıkmış gibi: Kahramanmaraş depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar...
Son Haberler
Soma Casiadi Bako kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soma Casiadi Bako Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Soma Casiadi Bako kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soma Casiadi Bako Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Karol Szymanski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karol Szymanski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Karol Szymanski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karol Szymanski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Szilard Veres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Szilard Veres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Szilard Veres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Szilard Veres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Frantisek Plach kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frantisek Plach Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Frantisek Plach kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frantisek Plach Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Türkiye beşik gibi sallanıyor! Her yerden deprem oluyor: Samsun 30 dakika içinde iki kez sallandı!
Türkiye beşik gibi sallanıyor! Her yerden deprem oluyor: Samsun 30 dakika içinde iki kez sallandı!
Kahramanmaraş'ta 60 yaşındaki adam, aile acısını kalbine gömdü, depremzedelere yardıma koştu!
Kahramanmaraş'ta 60 yaşındaki adam, aile acısını kalbine gömdü, depremzedelere yardıma koştu!
Çok Okunanlar
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 ülkenin büyükelçisi değişti, bazı büyükelçiler merkeze çekildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 ülkenin büyükelçisi değişti, bazı büyükelçiler merkeze çekildi
Meteoroloji'den uyarı üzerine uyarı: O bölgeleri karla karışık yağmur, kar yağışı ve yağmur vuracak!
Meteoroloji'den uyarı üzerine uyarı: O bölgeleri karla karışık yağmur, kar yağışı ve yağmur vuracak!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Malatya'da milyonluk yeni binalar depremde yıkıldı! Vatandaşlar isyan etti!
Malatya'da milyonluk yeni binalar depremde yıkıldı! Vatandaşlar isyan etti!
Kahraman köpek Proteo'nun adı Kocaeli'de yaşatılacak!
Kahraman köpek Proteo'nun adı Kocaeli'de yaşatılacak!
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi