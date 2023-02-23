İstanbul Boğazı sise büründü! Kıyı Emniyetleri Genel Müdürlüğü gemi trafiğini çift yönlü durdurduklarını açıkladı!

İstanbul'da sabah saatlerinde meydana gelen yoğun sis sonrası Kıyı Emniyetleri Genel Müdürlüğü gemi trafiğini çift yönlü olarak geçici bir süreliğine askıya aldı. İstanbul Boğazı'nda Rumelikavağı'nın kuzeyinde görüş mesafesinin sıfıra yakın olması nedeniyle gemi trafiği, durduruldu.

SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Beykoz-Sarıyer ve Sarıyer-Rumelikavağı-Anadolukavağı seferlerinin sis nedeniyle iptal edildiği, bazı seferlerde de ise gecikme yaşanacağını belirtti.