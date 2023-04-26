İstanbul En Güzel Restoranları! Manzarası Ve Yemekleri İle En Çok Tercih Edilen Mekanlar

İstanbul içerisinde birçok restoran hizmet veriyor. Bu restoranlar sundukları yemekleri ile lezzeti sonuna dek yaşamanıza katkı sunuyor. Ayrıca manzaraları da oldukça hoş olması ile öne çıkıyor. Bu mekanları yakından tanımak isteyenler için tüm detaylar haberimizde.

YAYINLAMA
Google News
İstanbul En Güzel Restoranları! Manzarası Ve Yemekleri İle En Çok Tercih Edilen Mekanlar

Kuşkusuz Türkiye’nin en kaliteli restoranları İstanbul ilimizde yer alıyor. İlimizin birçok farklı bölümlerinden yüksek donanımlı ve son derece lüks restoranlara ulaşabilirsiniz. İstanbul eşsiz manzarası üzerinden lezzetli yemek menüleri afiyetle tüketebilirsiniz. İstanbul genelindeki en iyi ve kaliteli restoranlar kendine özgü birçok özelliklere sahiptir. Bu nedenle her bir kaliteli İstanbul restoranları günün önemli kısmını yoğun müşteri memnuniyeti üzerinden geçiriyor. Dolaysıyla sıradan İstanbul restoranlarına oranla ilin en gözde restoranları daha çok tercih ve tavsiye ediliyor.

Villa Bosphorus- Beylerbeyi

2023 yılında İstanbul en güzel restoranları arasında Villa Bosphorus Beylerbeyi adındaki ultra lüks restoran yer alıyor. İlde Asya ile Avrupa Yakasını birleştiren Boğaziçi Köprüsünün hemen altında yer alan modern restoran sizlere eşsiz bir Boğaziçi Köprü ve deniz manzarası sunuyor.

İstanbul En Güzel Restoranları! Manzarası Ve Yemekleri İle En Çok Tercih Edilen Mekanlar

Kız Kulesi Restoran Salacak

Kız Kulesi kuşkusuz İstanbul ilimizin en gözde tarihi simgeleri arasında yer alıyor. Bu bakımdan İstanbul en güzel restoranları restoranlarından biri Kız Kulesi Restoran olduğunun altını çizebiliriz. Restoranın doğrudan Kız Kulesi bünyesinde yer alması sizlere muhteşem bir deniz manzarası sunar. Tam denizin ortasında birbirinden lezzetli yemekler yemek istediğinizde Kız Kulesi restoranı güvenle tercih edebilirsiniz.

İstanbul En Güzel Restoranları! Manzarası Ve Yemekleri İle En Çok Tercih Edilen Mekanlar

Araka Restoran

İstanbul Sarıyer bölgesinde yer alan Araka Restoran eşsiz iç ve dış tasarıma sahiptir. Modern bir yapı üzerinden hizmete sunulan söz konusu lüks restoran bu nedenle İstanbul en güzel restoranları listesinde yer almıştır. Restoranı özel kılan birçok etkenler söz konusudur. Bu faktörler arasında restoranda çeşitli ve son derece lezzetli sebze türünden yemek menüleri yer almasıdır.

İstanbul En Güzel Restoranları! Manzarası Ve Yemekleri İle En Çok Tercih Edilen Mekanlar

Mikla Restoran-Beyoğlu

İstanbul Beyoğlu bölgesi özellikle lüks restoranların en yoğun olduğu ilçeler listesinde yer alıyor. Bu bakımdan İstanbul ilimizin en kaliteli restoranlarından biri olan Mikla restoran bu ilçede yer alıyor. Restoranın tam olarak Beyoğlu merkezinde yer alması işletmenin haftanın tüm günlerinde yoğun olarak ziyaret edilmesini sağlıyor. Geniş yemek menüleri yer aldığı Mikla restoran kusursuz tasarımıyla tüm dikkatleri üzerinde topluyor. Bu bakımdan yolunuz Beyoğlu bölgesine düştüğünde mutlaka Mikla restoranı ziyaret etmeniz tavsiye edilir.

İstanbul En Güzel Restoranları! Manzarası Ve Yemekleri İle En Çok Tercih Edilen Mekanlar

Neolokal Restoran-Karaköy

İstanbul’un en iyi ve en çok tercih edilen modern restoranları arasında Neolokal restoran yer alıyor. İstanbul Karaköy bölgesinde yer alan söz konusu restoran devasa bir alanda hizmetler sunuyor. İşletmenin en büyük özellikleri arasında Karaköy merkezli olmasıdır. Bu nedenle zengin yemek menüleri, güler yüzlü kadrolarıyla müşteri memnuniyeti sağlamasıdır. Dolaysıyla Neolokal restoranın ilin en çok tercih edilen lüks restoranları arasında yer aldığını belirtebiliriz.

İstanbul En Güzel Restoranları! Manzarası Ve Yemekleri İle En Çok Tercih Edilen Mekanlar

Asmalı Cavit-Asmalımescit

İstanbul’un en iyi restoranları arasında Asmalı Cavit restoran yer alıyor. Asmalımescit bölgesinde yer alan söz konusu modern restoran eşsiz dokusuyla daima müşteri memnuniyeti sağlıyor. Asmalı Cavit restorantta lezzet birinci sırada yer alıyor. İşletmede özellikle meyhane köftesi, pirzola türler, birbirinden lezzetli ızgara et ve köfte türleri, ciğer türleri tam damak tadınıza göredir. Dolaysıyla İstanbul ziyaretlerinizde mutlaka en kaliteli restoranları ziyaret etmeniz önerilir.

İstanbul En Güzel Restoranları! Manzarası Ve Yemekleri İle En Çok Tercih Edilen Mekanlar

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Orduevi Nedir? Kimler Orduevine Gidebilir! Ne İşe Yarar
Orduevi Nedir? Kimler Orduevine Gidebilir! Ne İşe Yarar
İstanbul Havalimanı Üsküdar Arası Taksi Ücreti! İstanbul Havalimanına Ne Kadar Sürede Gidilir
İstanbul Havalimanı Üsküdar Arası Taksi Ücreti! İstanbul Havalimanına Ne Kadar Sürede Gidilir
Trendyol "Büyük Nisan" indirimi başlıyor!
Trendyol "Büyük Nisan" indirimi başlıyor!
Fransız ve İngiliz Anıtı’nda tören düzenlenerek çelenk bırakıldı
Fransız ve İngiliz Anıtı’nda tören düzenlenerek çelenk bırakıldı
Son Haberler
Mehmet Büyükekşi Kimdir? Nerede Görev Yapmaktadır
Mehmet Büyükekşi Kimdir? Nerede Görev Yapmaktadır
La Casa da papel Tokyo Kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
La Casa da papel Tokyo Kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Kardeşlerim Dizisi Oyuncuları İsimleri! Ünlü Oyuncuları Yakından Tanıyın
Kardeşlerim Dizisi Oyuncuları İsimleri! Ünlü Oyuncuları Yakından Tanıyın
İstanbul En Güzel Restoranları! Manzarası Ve Yemekleri İle En Çok Tercih Edilen Mekanlar
İstanbul En Güzel Restoranları! Manzarası Ve Yemekleri İle En Çok Tercih Edilen Mekanlar
Parke Çeşitleri Nelerdir! Ne Tür Parkeler Tercih Edilmeli! Bakımı Nasıl Yapılır
Parke Çeşitleri Nelerdir! Ne Tür Parkeler Tercih Edilmeli! Bakımı Nasıl Yapılır
Paralel Evren Var Mıdır? Paralel Evrene Nasıl Geçilir!
Paralel Evren Var Mıdır? Paralel Evrene Nasıl Geçilir!
Çok Okunanlar
Nisvan isminin anlamı nedir, Nisvan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Nisvan isminin anlamı nedir, Nisvan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Göksev isminin anlamı nedir, Göksev ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Göksev isminin anlamı nedir, Göksev ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Hulisi isminin anlamı nedir, Hulisi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Hulisi isminin anlamı nedir, Hulisi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında rahatsızlandı! Seçim kampanyaları dolayısıyla rahatsızlığını açıkladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında rahatsızlandı! Seçim kampanyaları dolayısıyla rahatsızlığını açıkladı!
Ölü Popo Sendromu Nedir? Belirtileri Nelerdir! Nasıl Tedavi Edilir
Ölü Popo Sendromu Nedir? Belirtileri Nelerdir! Nasıl Tedavi Edilir
Tıkanan lavaboyu açmanın yolu basit! Sadece bir çay kaşığı dökün: Hop diye çekecek
Tıkanan lavaboyu açmanın yolu basit! Sadece bir çay kaşığı dökün: Hop diye çekecek
Yorumlananlar
Arda Efe Akkurt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arda Efe Akkurt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Arda Efe Akkurt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arda Efe Akkurt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?