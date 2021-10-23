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İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte Safi Arpaguş'un biyografisi...

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın da katıldığı törenle, İstanbul Müftülüğüne atanan Prof. Dr. Safi Arpaguş'un kim olduğu merak edildi. Peki, "İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş kimdir? Nereli, kaç yaşında?" İşte Safi Arpaguş'un biyografisi...

İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte Safi Arpaguş'un biyografisi...

Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı yerine atanan Prof. Dr. Safi Arpaguş'un kim olduğu vatandaş tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında "İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş kimdir? Nereli, kaç yaşında" sorularına yanıt arayan vatandaşlar haberimize göz atabilir. İşte, "İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş kimdir? Nereli, kaç yaşında" sorularının yanıtları...

İSTANBUL MÜFTÜSÜ SAFİ ARPAGUŞ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?  İŞTE SAFİ ARPAGUŞ'UN BİYOGRAFİSİ...

Prof. Dr. Safi Arpaguş, 1967 yılında Amasya-Gümüşhacıköy'de dünyaya geldi. 1985 yılında Gümüşhacıköy İmam-Hatip Lisesi’nden, 1990 yılında da M.Ü. İlahiyat Fakültesi’nden mezun olan Arpaguş, 1992 yılında M.Ü. İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim dalında araştırma görevlisi oldu. 1994 yılında “Aziz Mahmud Hüdâyî’nin Nasâyıh ve Mevâiz İsimli Eseri” adlı çalışmasıyla yüksek lisansını; 2001 yılında “Mevlânâ’nın Dîni Anlatım Metodu” isimli tez ile de doktorasını tamamladı.

İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte Safi Arpaguş'un biyografisi...

2002-2003 yılları arasında İngiltere’de, 2010 yılında Suriye’de bulundu. 2008 yılında Doçent, 2014 yılında Profesör oldu. Halen M.Ü. İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim dalı öğretim üyesidir.

PROF. DR. SAFİ ARPAGUŞ'UN ÇALIŞMALARI

Mevlânâ ve İslâm, -Algı ve Anlatım-; Mevlevîlik’te Manevî Eğitim; Aziz Mahmud Hüdâyi, Sohbetler; Ahmed Avni Konuk, Mesnevî-i Şerif Şerhi, -Heyet-, I-XIII; İsmail Rüsûhî Ankaravî, Minhâcü’l-Fukarâ.

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