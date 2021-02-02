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  3. İstanbul Valiliği açıkladı: Boğaziçi Üniversitesinde gözaltına alınan 98 kişi serbest bırakıldı

İstanbul Valiliği açıkladı: Boğaziçi Üniversitesinde gözaltına alınan 98 kişi serbest bırakıldı

Son dakika... İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesinde düzenlenen gösterilerde gözaltına alınan 159 şüpheliden 98'inin serbest bırakıldığını duyurdu.

İstanbul Valiliği açıkladı: Boğaziçi Üniversitesinde gözaltına alınan 98 kişi serbest bırakıldı

İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen gösterilerde dün gözaltına alınan şüphelilerden 98’i, İl Emniyet Müdürlüğünce ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla serbest bırakılmıştır. Konuyla ilgili adli soruşturma devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs önünde düzenlenen gösterilerde polislerin uyarılarına rağmen eylemini sona erdirmeyen 108, Rektörlüğü ablukaya almak maksadıyla bina içinde bulunanların dışarıya çıkmasını engelleyen ve tüm uyarılara rağmen bu eylemlerden vazgeçmeyen göstericilerden 51 olmak üzere toplam 159 şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl emniyet Müdürlüğünce gözaltına alınmış, konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştı. 

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Tayfun Altuntaş
Editör
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