İstanbul'a şehit ateşi düştü! 2 çocuk babası Bekçi Oltan Koca şehit oldu​​​​​​​

Olay saat 23.00 sıralarında Kuştepe Mahallesi Yavrukuş sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Yavrukuş Sokak'ta yapılan düğünle ilgili gelen şikayetler üzerine, bölgeye Çarşı ve Mahalle Bekçileri sevk edildi. Düğünü sonlandırmak isteyen mahalle bekçilerine, düğüne katılanlar saldırıda bulundu.

TAŞLI SALDIRI YAŞANDI

Düğünün devam etmesini isteyen düğün sahipleri, bekçilere taş, kalas ve sopalarla saldırdı. Sırtına aldığı darbelerle yere yığılan Oltan Koca, biber gazınından da etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

İKİ ÇOCUK BABASI BEKÇİ OLTAN KOCA ŞEHİT OLDU

Hastaneye kaldırılan iki çocuk babası Oltun Koca Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede şehit oldu. Oltan Koca'nın ölüm haberini alan meslektaşları hastaneye akın etti. İstanbul İl Emniyet Müdür Zafer Aktaş hastaneye gelerek olay hakkında bilgi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, hastaneye gelerek incelemelerde bulundu.

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Olayla ilgili yapılan çalışmada, bekçilere saldırdıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.