Felaket haberleri art arda geliyor! Muğla-Marmaris otoyolunda 38 yolcunun bulunduğu otobüs alev aldı, yükselen alevler ormanlık alana sıçradı!

Aktarılan bilgilere göre Muğla-Marmaris yolu üzerinde hareket etmekte olan yolcu otobüsü, sabahın erken saatlerinde seyir halindeyken motor bölümü arızalandı. Otobüsün motor kısmından bir anda dumanların yükseldiğini fark eden şoför, içeride bulunan 38 yolcuyu uyararak otobüsü boşalttı. Dumanların alevlere dönüşmesi sonrası kullanılamaz bir hale gelen otobüsün yolcuları, canlarını kurtarabildiklerine sevindi.

ÇOK SAYIDA EKİP İNTİKAL ETTİ

Yangının başlaması sonrası çevredeki vatandaşlar ve sürücü tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar edildi. Büyükşehir Belediyesi Menteşe ve Ula İtfaiye, 112 Ambulans, Polis, Jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri olay yerine sevk edildi.

Otobüsü esir alan alevler kısa sürede yol kenarındaki ormanlık alana da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahale etmesi sonrası alevler kontrol altına alınarak facia önlendi. Otobüs kullanılamaz hale gelirken ormana sıçrayan yangında ormanlık alanda yaklaşık bir dönümlük alan yangında zarar gördü. Hem orman yangınının önlenmesi hem de kazada ölen ya da yaralanan birinin olmaması teselli edici oldu.