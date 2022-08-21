Silahını temizlerken 61 yaşındaki babaannesini vurarak ağır yaraladı! Hastaneye kaldırılan yaşlı kadının hayati tehlikesi bulunuyor

Olay Kırıkkale'de gerçekleşti. Aktarılan bilgiye göre 21 yaşındaki A.Y. isimli genç, evlerinin bahçesinde av tüfeğini temizlemeye çalışırken tüfek bir anda elinde ateş aldı. O sırada bahçede olan 61 yaşındaki babaanne D.Y., tüfeğin ateş alması sonucu vurularak ağır yaralandı. Yaşlı kadının vurulması üzerine ihbar alan ambulans ekipleri, olay yerine gelerek müdahalede bulundu.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Ağır yaralanan 61 yaşındaki kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı. Yaşlı kadının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Av tüfeğiyle babaannesini buran A.Y., polis ekiplerinin incelemesi sonrası gözaltına alınarak emniyete sevk edildi. Olayla ilgili çalışmalar sürüyor.