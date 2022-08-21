Cinayete mi kurban gitti? 54 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu!

Kırıkkale'de, 4 çocuk babası 54 yaşındaki Ali Özdoğan, evinde silahla vurulmuş bir şekilde ölü bulundu. Cinayet şüphesi bulunan olayla ilgili soruşturmalar devam ediyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Kırıkkale'nin Kaletepe mahallesinde, gece saatlerinde bir apartman dairesinden silah sesleri yükseldi. Çevredeki vatandaşların sesleri duyması ve endişelenmesi üzerine 112 Acil Merkezi'ne ihbar edildi. İhbar edilen bölgeye giden emniyet görevlileri ve sağlık ekipleri, evin kapısının çalınması ve cevap alınmaması üzerine kapıyı kırarak girdiler. Eve girdiklerinde 54 yaşındaki Ali Özdoğan'ı silahla vurulmuş ve yerde yatar bir halde gören sağlık ekipleri, Özdoğan'ın vefat ettiğini belirledi.

İNCELEME YAPILDI

Babalarının vefat haberini alan çocukları, olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Savcı ve polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapması sonrası cenaze, otopsi incelemesi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Ali Özdoğan'ın cinayete kurban gittiğinden şüphelenen emniyet görevlileri, şüpheli bir kişiyi gözaltına aldı.

Cinayete mi kurban gitti? 54 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu!

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