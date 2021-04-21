İstanbul'da alışılmışın dışında bir sahur: Davulun yanında tulum sesiyle sahura uyandılar!

Ramazan ayının vazgeçilmez geleneklerinden olan ramazan davulunun yanına tulumda katıldı. Türkiye'nin ilk kadın tulum sanatçısı olan Filiz İlkay Maltepe sokaklarında davul eşliğinde tulum çalarak mahalleliyi sahura kaldırdı. Davul sesi ile birlikte tulum sesini duyan mahalle sakinleri şaşırarak balkonlara çıktı. Camlarından ve balkonlarından tulum sanatçısına alkışlarla eşlik eden mahalle sakinleri renkli görüntüler oluşturdu. Cep telefonlarıyla tulum sanatçısının görüntülerini çeken insanlar bir yandan da şarkılara eşlik ederek eğlendi. Ramazan eğlencelerine yeni bir soluk getiren tulum sanatçısı Filiz İlkay ile mahallede şenlik havası oluştu. Alışılmışın dışında geçen sahurda tulum sanatçısına mahalleli yoğun ilgi gösterdi.

"KOMŞULARIMIZA PANDEMİ DÖNEMİNDE MORAL VERELİM İSTEDİK"

Uzun süredir tulum çaldığını belirten Filiz İlkay, "Ben bu mahallede de oturuyorum, 15 yıllık müzisyenim. Bu pandemi döneminde, kendi mahallemdeki komşularıma davul eşliğinde, sahur horonu verelim istedik. Çaldığımız tulumla moral verelim istedik. Hem müzisyen olarak müziğimizi de yapmak istiyoruz. Bu sebepten dolayı ara sıra mahalledeki komşularımıza resital veriyoruz. Herkes camlara çıktı. Çok büyük ilgiyle karşılaştık" diye konuştu.

"İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞTIM"

Mahalle sakinlerinden olan Sadık Ferah ilk defa böyle bir şey ile karşılaştıklarını belirterek, "Tulum ile davul çok güzel oldu, tam bir sahur horonuydu. 65 yaşındayım ilk defa böyle bir şey ile karşılaştım. Komşularımız hep pencereye çıktı. Tulumu seyrederek alkış yaptılar. Pandemiden dolayı çok bunalmıştık bizlere de çok iyi geldi" şeklinde dedi.

"TULUMUN SESİNİ DUYUNCA KENDİMİ AŞAĞI ATTIM"

Tulumun sesini duyduğunda kendisini dışarı attığını belirleten bir başka kişi ise, "Ben tulumun sesini duyunca direk sokağa çıktım. Çok hoş bir sahur dinletisi oldu. Tepkilerde çok güzeldi. Herkes camlara çıktı ama ben dayanamayıp kendimi sokağa attım" dedi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI