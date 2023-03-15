İstanbul'da ehliyetsiz sürücü dehşeti! Aracı refüjü aştı, karşı yönden gelen panelvanla kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Alınan bilgilere göre kaza dün akşam saat 23.00'te Bağcılar Yanyol Caddesi Ankara istikametinde yaşandı. Ehliyetsiz 16 yaşındaki sürücü A.U. hakimiyetindeki 34 TL 6217 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasında bulunan refüjü aşarak ters yola girdi. Araç, karşıdan gelen Yakup Karaca yönetimindeki 34 BRP 263 plakalı panelvan araçla kafa kafaya çarpıştı.

İTFAİYE SIKIŞAN VATANDAŞLARI KURTARDI

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle panelvan araçta sıkışan iki kişi, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

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YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Panelvan araçta bulunan ve durumunun kritik olduğu öğrenilen kadın şahıs hayatını kaybetti. Ekipler kazanın çıkış nedeni ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Kazaya karışan şahısların olay yerine gelen yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı.