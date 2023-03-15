Şanlıurfa ve Adıyaman'ı sel vurdu! 5 kişi yaşamını yitirdi 5 kişi kayıp!

Adıyaman ve Şanlıurfa, deprem felaketinden sonra şimdide sel felaketiyle karşı karşıya kaldı. selde 5 kişi yaşamını yitirdi 5 kişinin kayıp olduğu belirtiliyor. Deprem den etkilenen ve çadırlarda yaşayan insanlar da zor anlar yaşıyor. Çadırlara su girmemesi için çalışmalar sürüyor.

Adıyaman ve Şanlıurfa'da sağanak yağış, depremzedelerin yaşadığı çadır kentleri adeta göle çevirdi, vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Çadır kentte, çadırlar su almaya başladı ve insanlar güvenli alanlara ya da su almayan çadırlara sığınmaya çalışıyor. Sele kapılan bir vatandaşın ölüm haberi gelirken kaybolan üç kişinin arama çalışmalarına devam ediliyor.

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ŞANLI URFADA HAYAT DURDU

Şanlıurfa'da sel nedeniyle okulların bir gün süre ile tatil edildiği ve kamu personeline izin verildiği duyuruldu.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "14.03.2023 Salı günü Şanlıurfa’yı etkisi altına alan şiddetli sağanak yağış, beraberinde getirdiği çeşitli olumsuzluklarla birlikte 15.03.2023 Çarşamba gününde de etkisini göstermeye devam etmektedir. Bu nedenle 15.03.2023 tarihinde ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiş, kamu kurumlarında çalışan personellerimiz de idari izinli sayılmıştır. Acil hizmetleri nedeniyle sağlık, AFAD, emniyet, jandarma, 112, karayolları, orman müdahale ve belediyelerde çalışan personeller bu kapsam dışında olup görevlerinin başında olacaklardır. Yaşanabilecek tüm olumsuzluklara karşı halkımızın dikkatli ve tedbirli olması için gereken tüm uyarılar resmî kanallarımız aracılığıyla yapılmaktadır. Dere ve kanal taşmaları meydana gelebileceğinden, dere ve kanal yatağı yakınında bodrum ve zemin katta ikamet eden vatandaşlarımızın evlerini boşaltması güvenlik tedbiri olarak önceliklidir. Tüm hemşehrilerimizin gelen uyarıları dikkate almaları ve harfiyen uymaları, kendi güvenlikleri açısından önem arz etmektedir" denildi.

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SOYLU'DAN KRİTİK UYARI

Olay yerine gelen Süleyman Soylu "Buradaki çalışmalar valilerimiz, jandarma komutamız, bölge müdürlerimiz burada. Yollar açık, elektrik, su var. Tedbirlerimiz ve uyarılarımız devam ediyor. Dere yataklarının etrafında bulunmamak gerekir. Tüm tedbirleri ilgili yerlerde arkadaşlarımızın uyarısı var"dedi.