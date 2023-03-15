İzmir'de hareketli dakikalar: Hastaneden randevu alamadığını iddia eden genç tüfekle ortalığı birbirine kattı

Alınan bilgilere göre olay ilçeye bağlı Manavkuyu Mahallesi, İbrahim Hakkı Caddesi üzerinde yaşandı. Saat 05.30 sıralarında elinde pompalı tüfekle sağa sola rastgele ateş açan M.K. isimli genci görenler durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden randevu alamadığını ileri süren ve alkollü olduğu öğrenilen genci sakinleştirmeye çalıştı.

CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Gecenin sessizliğinde 18 kez havaya ateş eden genç nedeniyle polis ekipleri , caddeyi çift yönlü olarak trafiğe kapatırken, çelik yeleklerini giyerek genci ikna etmeye çalıştı.

Haberin Devamı

ÖZEL HAREKAT GELDİ

Olay yerine Özel Harekat ekipleri de sevk edildi. İkna çalışmalarının devam ettiği esnada, Özel Harekat polislerinin kendisine ağır adımlarla yaklaştığını fark eden M.K., elindeki tüfeği yere bırakarak ekiplere teslim oldu.

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Polis aracına bindirilen M.K., karakola götürülürken, Olay Yeri İnceleme ekipleri de tüfek ve kartuşlar üzerinde incelemelerde bulundu. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.