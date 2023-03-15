Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketi Hilvan - Bozova yolunu yerle bir etti!

Şanlıurfa'da sabah saatleri itibariyle sel baskını yaşanmış sokaklar sular altında kaldı. Yaşanan sel felaketinden sonra yollar göle dönerken Hilvan - Bozova yolu, su baskını nedeniyle çöktü. Vatandaşlar o anları ise cep telefonu ile görüntülendi.

SEL NEDENİYLE YOLLAR ÇÖKTÜ

Şanlıurfa'nın Hilvan ve Bozova ilçelerini birbirini bağlayan ve Ördek Köyü mevkisinden geçen dere taşınca sular karayolunu yuttu. Sel suları nedeniyle kağıt gibi parçalanan karayolunun kopan parçası saniyeler içerisinde suların içerisinde kalarak gözden kayboldu. Facianın boyutunu gözler önüne serildi. Yaşanan şiddetli yağmurlar sonrası yollar dayanamadı ve çöktü. O anları ise bazı vatandaşlar cep telefonu ile görüntülendi.