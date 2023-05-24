İstanbul’da FETÖ operasyonu: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'yla ilişkili terör örgütü şüphelileri yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik yürüttüğü soruşturmada, tamamı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'yla ilişkili olan terör örgütü üyeleri yakalandı.

YAYINLAMA
Google News
İstanbul’da FETÖ operasyonu: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'yla ilişkili terör örgütü şüphelileri yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PYD terör örgütlerine yönelik soruşturma çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'yla ilişkili 30 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyonda, örgütün iletişim modeli olarak kullandığı ankesörlü telefon kartları ve ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı belirlenen, ayrıca haklarında itirafçı beyanı bulunan ve 'ümit' yapılanması içerisinde örgütsel görüşmelere katıldıklarına dair delil elde edilen 33 şahıs tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON, 30 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Tamamı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na mensup görevde bulunan 6 subay, 20 astsubay ve 7 ihraç edilmiş askeri personel olmak üzere 33 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 9 farklı ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 30 şüpheli yakalandı, diğer şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

Bakan Kurum: Seçimden önce PKK’ya, FETÖ’ye mavi boncuk dağıtanlar; seçimden sonra milliyetçilik akımına başladılarBakan Kurum: Seçimden önce PKK’ya, FETÖ’ye mavi boncuk dağıtanlar; seçimden sonra milliyetçilik akımına başladılar

Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na PKK'lı, FETÖ'lü olay göndermeMuharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na PKK'lı, FETÖ'lü olay gönderme

FETÖ ve PKK'ya bir darbe de Van Emniyetinden geldi. 24 kişi göz altına alındıFETÖ ve PKK'ya bir darbe de Van Emniyetinden geldi. 24 kişi göz altına alındı

Süleyman Soylu: FETÖ ve CHP ortaklığıyla Muharrem İnce'ye tarihin en çirkin operasyonu yapıldıSüleyman Soylu: FETÖ ve CHP ortaklığıyla Muharrem İnce'ye tarihin en çirkin operasyonu yapıldı

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Gelinini, oğlunun evinde başka bir adamla yakalayan kayınpeder çılgına döndü!
Gelinini, oğlunun evinde başka bir adamla yakalayan kayınpeder çılgına döndü!
Aksaray’da definecilere şok baskın! 3 kişi gözaltına alındı
Aksaray’da definecilere şok baskın! 3 kişi gözaltına alındı
Terör örgütü DHKP/C'YE İstanbul ve Hatay'da operasyon düzenlendi
Terör örgütü DHKP/C'YE İstanbul ve Hatay'da operasyon düzenlendi
Kiralık katiller yanlış kişiyi vurdu, talihsiz adam hayatını kaybetti
Kiralık katiller yanlış kişiyi vurdu, talihsiz adam hayatını kaybetti
Son Haberler
Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu görüşmesine dakikalar kala şaşkınlık veren paylaşım! "İçişleri Bakanı olarak ...
Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu görüşmesine dakikalar kala şaşkınlık veren paylaşım! "İçişleri Bakanı olarak ...
Pandemide ceza yiyenler müjde! Resmi Gazetede açıklanan karara göre Covid-19 cezaları geri ödenecek
Pandemide ceza yiyenler müjde! Resmi Gazetede açıklanan karara göre Covid-19 cezaları geri ödenecek
3. kattaki evinin penceresinden feci şekilde yere çakıldı!
3. kattaki evinin penceresinden feci şekilde yere çakıldı!
Özdağ protokolü açıkladı, HDP'liler çıldırdı! Kılıçdaroğlu şimdi ne yapacak
Özdağ protokolü açıkladı, HDP'liler çıldırdı! Kılıçdaroğlu şimdi ne yapacak
Karayolları açıkladı, Bu yollara dikkat! 24 Mayıs Çarşamba hangi yollar açık hangi yollar kapalı?
Karayolları açıkladı, Bu yollara dikkat! 24 Mayıs Çarşamba hangi yollar açık hangi yollar kapalı?
Kontrolden çıkan kamyon nehre uçtu! İçindeki sürücü suda kayboldu!
Kontrolden çıkan kamyon nehre uçtu! İçindeki sürücü suda kayboldu!
Çok Okunanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı, emeklilere yeni müjde!
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı, emeklilere yeni müjde!
Meteoroloji, açıkladı! Ülke geneli 24 Mayıs Çarşamba hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji, açıkladı! Ülke geneli 24 Mayıs Çarşamba hava durumu nasıl olacak?
Karayolları açıkladı, Bu yollara dikkat! 24 Mayıs Çarşamba hangi yollar açık hangi yollar kapalı?
Karayolları açıkladı, Bu yollara dikkat! 24 Mayıs Çarşamba hangi yollar açık hangi yollar kapalı?
Millet İttifakı'nın HDP destekli adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'iki yüzlü' tutumuna ülkücü camiadan tepki yağıyor
Millet İttifakı'nın HDP destekli adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'iki yüzlü' tutumuna ülkücü camiadan tepki yağıyor
Tavuk dönerin içerisinden uyuşturucu çıktı
Tavuk dönerin içerisinden uyuşturucu çıktı
Küçükçekmece’de genç kızın kavgayı izleme çabası canına mal oldu
Küçükçekmece’de genç kızın kavgayı izleme çabası canına mal oldu
Yorumlananlar
Tanju Özcan yeter artık: Net ve açık olalım PKK terör örgütüdür
Tanju Özcan yeter artık: Net ve açık olalım PKK terör örgütüdür
Kemal Kılıçdaroğlu'nun masayı neden tokatladığı belli oldu, CHP'nin içinde kazan fokur, fokur kaynıyor
Kemal Kılıçdaroğlu'nun masayı neden tokatladığı belli oldu, CHP'nin içinde kazan fokur, fokur kaynıyor
Kılıçdaroğlu, seçimden 4 gün sonra açıklama yaptı, PKK'ya yine terör örgütü diyemedi
Kılıçdaroğlu, seçimden 4 gün sonra açıklama yaptı, PKK'ya yine terör örgütü diyemedi
SON DAKİAKA : Sinan Oğan 2. Tur seçimlerinde hangi adayı destekleyeceğini açıkladı
SON DAKİAKA : Sinan Oğan 2. Tur seçimlerinde hangi adayı destekleyeceğini açıkladı