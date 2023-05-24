İstanbul’da FETÖ operasyonu: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'yla ilişkili terör örgütü şüphelileri yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PYD terör örgütlerine yönelik soruşturma çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'yla ilişkili 30 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyonda, örgütün iletişim modeli olarak kullandığı ankesörlü telefon kartları ve ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı belirlenen, ayrıca haklarında itirafçı beyanı bulunan ve 'ümit' yapılanması içerisinde örgütsel görüşmelere katıldıklarına dair delil elde edilen 33 şahıs tespit edildi.

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EŞ ZAMANLI OPERASYON, 30 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Tamamı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na mensup görevde bulunan 6 subay, 20 astsubay ve 7 ihraç edilmiş askeri personel olmak üzere 33 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 9 farklı ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 30 şüpheli yakalandı, diğer şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

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