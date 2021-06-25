İstanbul'da intihar girişimini unuttular, birbirlerini yumrukladılar

Küçükçekmece İnönü Mahallesinde oturan çift akşam saatlerinde aralarında yaşadıkları tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından kadın evinin çatısına çıkıp intihar etme girişiminde bulundu. Etraftakiler tarafından ikna edilmeye çalışıldı. Kimseyi dinlemeyen kadın kendini çatıdan attı. Diğer bir binanın çatısı hayatını kurtardı.

Olay yerine birçok itfaiye ve ambulans ekibi intikal etti. İtfaiye erleri tarafından düştüğü yerde kurtarılan kadın, ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı. Kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İNTİHAR OLAYI BAŞKA BİR ÇATIŞMAYA NEDEN OLDU

İntihar etmeye çalışan kadının durumunu görüp etrafa toplanan kalabalık arasında kavga çıktı. Yumruklu saldırıda bulunan gruba polis müdahale etti. Etraftaki kamera görüntülerini inceleyen polis soruşturma başlattı.