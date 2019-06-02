İstanbul'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Olay, bugün saat 11:00 sıralarında İstanbul'un Avcılar ilçesinin Cihangir Mahallesi Şehit Piyade Onbaşı Murat Şengöz Sokak’ta gerçekleşti. Mustafa Ünal, Avcılar Belediyesine ait yol temizleme aracıyla caddeyi süpürmek istedi ve bu sırada yolda gördüğü parke taşlarını kaldırmak üzere motoru çalışır halde bıraktığı araçtan aşağı indi. Araç, bilinmeyen bir sebeple geri kaymaya başladı. Mustafa Ünal, aracı durdurmaya çalışırken düşüp kolundan yaralandı.

ARAÇ KİMYASAL MADDELER BULUNAN FABRİKANIN BAHÇESİNE DÜŞTÜ!

Rampada hızla geri giren temizleme aracı, yoldan yaklaşık 3 metre aşağıdaki kimyasal maddeler bulunan termos üreten fabrikanın bahçesine düştü. Çöp aracının bir bölümü de bahçede park halindeki başka bir otomobile zarar verdi.

Aracın bahçedeki varillere çarpmasıyla, varilllerden kimyasal maddeler sızdı, çevreye ağır koku yayıldı. Olayı gören fabrika bekçisi Mustafa Küçük hemen itfaiye, 112 ve Avcılar Emniyet Müdürlüğü’nü arayarak bildirdi. Küçük, bahçede bulunan 1 yıldan bu yana besledikleri boynundan zincirli bekçi köpeğinin kulübesinin de aracın enkazı altında olduğunu görerek çıkardı. Köpek varillerden sızan kimyasal maddelerden etkilendi. İtfaiye ekipleri ve fabrika personelleri, etkilenen köpeğe su ile müdahale etti. Kendine gelen köpek fabrikanın başka bir bölümüne götürüldü.

Bölge itfaiye, polis ve sağlık ekipleri tarafından çembere alındı. Polise ifade veren Avcılar Belediyesi temizlik aracı sürücüsü Mustafa Ünal, "Yoldaki taşların araca zarar vermemesi için indim. Arkamı döndüğünde aracın hareket ettiğini gördüm. Tüm müdahalelerime rağmen durduramadım. Ne olduğunu anlayamadım" dedi.

Soruşturmaya devam ediliyor.