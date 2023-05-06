İstanbul'da Korkunç olay! İş adamını ofisinde öldürdü!

Arnavutköy'de, iş adamı Mehmet Şen fabrikasındaki ofisinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. 6 saatlik operasyonun ardından saldırgan yakalandı.

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İstanbul'da Korkunç olay! İş adamını ofisinde öldürdü!

Arnavutköy'de, alacak verecek meselesinden tartıştığı iş insanını fabrikasındaki ofisinde silahla öldüren zanlı tutuklandı.

Boğazköy Mahallesi Erciyes Sokak'taki metal, demir-çelik üretimi yapan fabrikada tartıştığı Mehmet Şen'i (60) öldürdüğü iddiasıyla Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edilen zanlı Kadir A., Sarıyer' de yakalanarak polis ekiplerince tutuklandı.

ALACAK VERECEK MESELESİ VARDI

Boğazköy Mahallesi Erciyes Sokak Mehmet Şen'e ait fabrikadaki ofiste alacak verecek meselesinden çıkan tartışmada Kadir A, yanında getirdiği silahla ateş açtığı Şen'i öldürmüştü.

Büyüyen tartışmada Mehmet Şen’e silahını doğrultan kişi 6 el ateş etti.

Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Şen, tüm müdahelelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis geniş çaplı çalışma başlatırken, saldırgan 6 saat sonra Sarıyer’de gözaltına alındı.

KAYNAK: AA

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